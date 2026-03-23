內地學者多地幼兒園觀察兒童如廁5年 論文詳述姿勢被批倫理缺失
近日，一篇題為《身體技術視角下的幼兒園如廁實踐研究》的論文在內地網絡上引起爭議。文中對幼兒，尤其是女童如廁時的具體姿勢、反應進行了極為詳盡的文學化描述，被網民質疑「尺度過大」、「令人不適」，更有專家直指該研究在倫理程序上存在嚴重漏洞。
學者蹲守廁所5年記錄30萬字「如廁筆記」 網民直呼太變態
據《新京報》報道，該論文於2025年1月發表，其研究是以法國社會學家莫斯（Marcel Mauss）的「身體技術」理論為基礎，旨在探討兒童如何掌握如廁技術，以及其中隱含的性別秩序。
作者范譞在論文中提到，2016年至2020年間，他在北京、甘肅、河北、廣西多地幼兒園進行了53次田野觀察，累計形成觀察筆記約30萬字。
從論文描述看，這屬於社會學常見的「參與式觀察」，但值得注意的是，文中對幼兒，尤其是女童如廁時的具體姿勢、反應進行了極為詳盡的文學化描述，由於描述過於細節且露骨，引起廣泛爭議。
不少網民在社交平台留言表示，這類描述已超出學術研究的必要範圍，更像是某種「窺探」。另有評論質疑：「研究社會性別規範，真的需要把孩子排泄時的動作描寫得這麼細緻嗎？」更有網民怒批：「希望作者可以下去陪美國猶太裔投資家、在冊性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）。」
公開資料顯示，作者范譞，男，北京人，是中國社會科學院社會學研究所性別社會學研究室的副研究員。2004年至2013年就讀於北京大學社會學系，於2013年獲博士學位，現為中華女子學院女性學系副教授。
專家：倫理層面存在明顯缺失
對於倫理方面的問題，作者范譞在論文中寫明，由於如廁涉及兒童的私隱，他對研究採取嚴格的倫理要求。其中包括：將研究的目的和方法向幼兒園負責人和班級老師進行詳細解釋，得到其理解和支持；保證所有的觀察只在有老師在場的情況下才進行，避免單獨觀察涉及兒童私隱的場景；保證不接觸兒童的身體。
但有內媒記者查詢發現，文中並沒有提到得到第一監護人父母和兒童本人同意的相關表述。
上海社會科學院社會學研究所二級研究員、上海市兒童發展研究中心主任楊雄認為，該研究在倫理層面存在明顯缺失，應該明確在文中體現獲得第一監護人（父母）的知情同意。
「如廁訓練研究屬於應用行為分析或兒童發展學的重要課題。但重點應放在數據、干預防禦和倫理對齊上，而非對排泄物或兒童身體反應的過度文學化渲染。」楊雄說。