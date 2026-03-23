內地學者多地幼兒園觀察兒童如廁5年　論文詳述姿勢被批倫理缺失

近日，一篇題為《身體技術視角下的幼兒園如廁實踐研究》的論文在內地網絡上引起爭議。文中對幼兒，尤其是女童如廁時的具體姿勢、反應進行了極為詳盡的文學化描述，被網民質疑「尺度過大」、「令人不適」，更有專家直指該研究在倫理程序上存在嚴重漏洞。



引起爭議的論文。（新京報）

學者蹲守廁所5年記錄30萬字「如廁筆記」 網民直呼太變態

據《新京報》報道，該論文於2025年1月發表，其研究是以法國社會學家莫斯（Marcel Mauss）的「身體技術」理論為基礎，旨在探討兒童如何掌握如廁技術，以及其中隱含的性別秩序。

作者范譞在論文中提到，2016年至2020年間，他在北京、甘肅、河北、廣西多地幼兒園進行了53次田野觀察，累計形成觀察筆記約30萬字。

作者在論文中提到，2016年至2020年間，他在北京、甘肅、河北、廣西多地幼兒園進行了53次田野觀察，示意圖。（Getty）

從論文描述看，這屬於社會學常見的「參與式觀察」，但值得注意的是，文中對幼兒，尤其是女童如廁時的具體姿勢、反應進行了極為詳盡的文學化描述，由於描述過於細節且露骨，引起廣泛爭議。

不少網民在社交平台留言表示，這類描述已超出學術研究的必要範圍，更像是某種「窺探」。另有評論質疑：「研究社會性別規範，真的需要把孩子排泄時的動作描寫得這麼細緻嗎？」更有網民怒批：「希望作者可以下去陪美國猶太裔投資家、在冊性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）。」

公開資料顯示，作者范譞，男，北京人，是中國社會科學院社會學研究所性別社會學研究室的副研究員。2004年至2013年就讀於北京大學社會學系，於2013年獲博士學位，現為中華女子學院女性學系副教授。

公開資料顯示，作者范譞是中國社會科學院社會學研究所性別社會學研究室的副研究員。（中國社會科學院官網）

專家：倫理層面存在明顯缺失

對於倫理方面的問題，作者范譞在論文中寫明，由於如廁涉及兒童的私隱，他對研究採取嚴格的倫理要求。其中包括：將研究的目的和方法向幼兒園負責人和班級老師進行詳細解釋，得到其理解和支持；保證所有的觀察只在有老師在場的情況下才進行，避免單獨觀察涉及兒童私隱的場景；保證不接觸兒童的身體。

對於倫理方面的問題，作者范譞在論文中寫明，由於如廁涉及兒童的私隱，他對研究採取嚴格的倫理要求。（微信公眾號@北大社會學）

但有內媒記者查詢發現，文中並沒有提到得到第一監護人父母和兒童本人同意的相關表述。

上海社會科學院社會學研究所二級研究員、上海市兒童發展研究中心主任楊雄認為，該研究在倫理層面存在明顯缺失，應該明確在文中體現獲得第一監護人（父母）的知情同意。

「如廁訓練研究屬於應用行為分析或兒童發展學的重要課題。但重點應放在數據、干預防禦和倫理對齊上，而非對排泄物或兒童身體反應的過度文學化渲染。」楊雄說。