湖南男被狗咬不打針一個月後亡　死前拍片後悔稱：為慳兩千要送命

近日，湖南瀏陽市一名男子被狗咬傷，因為想節省2000元（人民幣，下同）未打瘋狗症疫苗，未料一個月後病發離世。男子離世前錄製影片，提醒親友若被動物咬傷，務必第一時間打疫苗。



男子錄製影片，提醒親友若被動物咬傷一定要去打疫苗。（新京報）

男子錄製影片，提醒親友若被動物咬傷一定要去打疫苗。（新京報）

男子錄製影片，提醒親友若被動物咬傷一定要去打疫苗。（新京報）

男子錄製影片，提醒親友若被動物咬傷一定要去打疫苗。（新京報）

據《新京報》報道，瀏陽市沿溪鎮一名男子被狗咬傷，當時因想省錢未打瘋狗症疫苗，最終發病離世。男子離世前特別錄製影片，提醒親友日後若被動物咬傷一定要打疫苗，「為了省兩千塊錢，我可能都要把命送掉了，家人們聽我一句勸，被動物咬傷一定要打疫苗」。

湖南男子被狗咬傷，一個月後病發離世，圖片與事件無關。（互聯網圖片）

男子女兒證實，父親於8月10日被狗咬傷後，沒有告訴家人，最後在9月26日病發離世。她還説，父親離世前意識還算清醒，但偶爾脾氣會變得狂躁。

另據貴州廣播電視台消息，男子鄰居透露，男子被狗咬20多天都沒去打疫苗，後面去醫院檢查可惜為時已晚，之後隔離幾天便發狂，「手也痛，睡不着覺」。

沿溪鎮政府確認有男子被咬後身亡，現正追捕咬人犬隻；瀏陽市疾控中心則強調，平時有向市民宣傳被狗咬後須打疫苗的信息。

被動物咬傷後若第一時間接種疫苗，可以有效降低發病風險。（界面新聞）

早前，湖南疾控中心曾公佈一宗案例。當地一對姊弟早前遭土狗咬傷，弟弟及時告知家人並接種疫苗，最後平安無事；然而11歲的姊姊因害怕被家人責罵而選擇隱瞞，結果幾個月後瘋狗症病發，短短48小時內不幸離世。

據了解，瘋狗症又稱狂犬病，是由狂犬病病毒引起的一種急性病毒性腦脊髓炎，潛伏期約1至3個月，一旦發病，致死率幾乎達100%。若在動物咬傷後，及時就醫，接種瘋狗症疫苗，可以有效降低發病風險。