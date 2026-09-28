西摩犬送訓遭咬斃狗主反被網暴　涉事網紅馴狗師潘宏遭判賠1.1萬

2024年11月，李女士飼養的西摩犬（內地稱薩摩耶）「小寶」因咬人，被飼主送往內地網紅馴狗師潘宏的犬隻訓練基地。兩個月後，「小寶」在基地內被大型犬咬死，李女士與潘宏由此產生糾紛。近期，該糾紛事件迎來終審判決，濟南市中院判令潘宏在其抖音帳號置頂發表對「小寶」主人的道歉，賠償各項費用11119元（人民幣，下同）。



2024年11月，李女士飼養的西摩犬「小寶」因咬人，被飼主送往潘宏的訓狗基地。兩個月後，「小寶」在基地內被大型犬咬死。（搜狐新聞）

西摩犬送訓後被咬死 狗主反遭網暴

據《都市快報》，2024年11月初，李女士飼養的薩摩耶犬「小寶」因出現情緒異常、咬人情況，她向網紅馴狗師潘宏求助。溝通之後，她與潘宏指定的人員簽訂委託訓犬合同，將狗送往潘宏名下的訓犬基地。

潘宏與西摩犬「小寶」。（Bilibili截圖）

值得注意的是，委託合同載明，犬隻到基地以後，出現任何健康問題以及不論任何原因死亡，和本人（潘宏）無關。

2025年1月18日，「小寶」在訓犬基地死亡。次日，潘宏通知李女士後，發布影片講述經過，稱「小寶」夜裏被一條洛威拿（內地稱羅威納）咬傷後死亡，李女士同意基地幫她換一條狗。

潘宏與西摩犬「小寶」。（Bilibili截圖）

潘宏與西摩犬「小寶」。（Bilibili截圖）

事發後，潘宏在粉絲群發布語音，稱李女士「打電話不接，微信不回……她不要狗了，要流量了，這個人太醜陋了」。言論傳播後，李女士遭潘宏粉絲持續謾罵、侮辱。

公開資料顯示，潘宏是內地一名以「暴力訓犬」聞名的網紅馴狗師，在短片平台擁有超過1300萬粉絲，他經營一間專門矯正嚴重行為問題犬隻的訓練所，被網民稱為狗界「KK園區」。

潘宏是內地一名以「暴力訓犬」聞名的網紅馴狗師，在短片平台擁有超過1300萬粉絲。（都市快報）

據此前報道，2025年1月，網紅犬「艾特」在潘宏直播洗澡期間死亡，隨後「小寶」「神舟」等犬隻也相繼在基地死亡，令潘宏陷入「虐狗」輿論風波，其帳號一度清空全部影片。

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潘宏稱帳號非本人遭打臉 法院認定侵權

2025年2月27日，李女士聘請律師，針對所遭受的網暴訴訟維權，要求潘宏在公開平台賠禮道歉，賠償精神損失費119元（該象徵性金額是呼應事發日期1月19日），賠償律師費、差旅費共計11000元。

潘宏在一審答辯中表示，李女士僅通過抖音帳號截圖，無法證明「潘宏愛玩狗」帳號歸屬於潘宏；李女士沒有通過正規的平台通道或訴訟程序獲取帳號主體的身份信息，獲取程序不合法。

潘宏與李女士。（Bilibili截圖）

但一審法院認為，相關影片內容是潘宏製作、發布，潘宏本人當庭承認影片中人是其本人，可確認「潘宏愛玩狗」帳號與潘宏關聯；相關微信聊天記錄，語音內容與潘宏影片講述的內容吻合，潘宏本人未提交相反證據，法院對聊天記錄給予確認。

二審法院認為，潘宏的侮辱性言論引發眾多負面評論和網絡暴力，侵犯李女士名譽權；律師費、差旅費實際產生且因本案維權而產生，應予支持。

李女士於9月26日受訪時稱已收到賠款但未見道歉，隨後潘宏於9月27日晚透過抖音帳號「潘宏愛玩狗」發布影片正式向李女士公開道歉。