有片｜佛山萬象天地開業　盒馬鮮生與好利來員工為搶客「打大交」

9月28日，廣東佛山萬象天地商場開業，吸引大批市民湧入。然而在商場負一層，兩家相鄰的知名品牌——烘焙連鎖店「好利來」與超市「盒馬鮮生」竟爆發衝突，兩店員工互指對方搶客，現場有人暴力揮拳打人，最後多名保安到場築起人牆勸架。



烘焙連鎖店「好利來」與超市「盒馬鮮生」員工爆發衝突。（互聯網圖片）

有人被暴力推倒在地。（互聯網圖片）

有人憤怒揮拳打人。（互聯網圖片）

有人憤怒揮拳打人。（互聯網圖片）

目擊者：排隊護欄劃界爆衝突

網上流傳影片顯示，身穿粉紅色工作服的好利來員工，與身穿藍色制服的盒馬員工擠成一團，雙方互不相讓，有人被暴力推倒在地，有人憤怒揮拳打人，現場一片混亂。

有網民透露，商場開業當天現場人山人海，兩店均推行促銷活動，需要設置護欄分隔排隊人群，惟雙方均指責對方佔用位置、擠壓自家客流，便從口角演變成暴力衝突。最後要出動多名保安到場築起人牆勸架。

好利來是内地連鎖烘焙與甜點品牌。（山東頭條）

盒馬鮮生為阿里巴巴集團旗下的連鎖超市。（時代財經）

除現場衝突外，有網民還說，開業之前好利來店舖上方就出現漏水，招牌尚未正式揭幕，水已經先滴了下來。

影片曝光後引起不少網民討論，有網民幽默調侃「佛山人熱愛武術，這很正常」；但也有人感嘆：「大家都是打工仔，爭得這麼緊張幹嘛？」、「領幾千塊薪水而已，你玩什麼命啊！」

最後多名保安到場築起人牆勸架。（互聯網圖片）

兩品牌門店及商場方未正面回應

據《ZAKER新聞》消息，事發後，好利來、盒馬鮮生及商場三方均未正面回應。好利來門店職員表示，事發當日自己尚未到崗，稱「可以去問盒馬」，當被問到店舖漏水問題時，更直接掛斷電話。好利來全國客服則表示已記錄情況並會向當地門店核實。

9月28日，廣東佛山萬象天地商場開業。（互聯網圖片）

盒馬全國客服則解釋，事發時人流密集且同有促銷，引導客流時易生混亂，並澄清該門店正式開業日為9月30日，強調衝突當天門店尚未正式營業。

至於商場管理方，最初回應公司有嚴格的發言人制度，惟隨後電話始終無人接聽。截至目前，三方均未發表任何公告或公佈具體處理結果。