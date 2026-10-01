浙江男中秋節行山失聯5日遇難 最後訊息稱感絕望
撰文：盛昀
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浙江慈溪一名王姓男子於中秋節當天（9月25日）行山後失聯，經過5日的搜救，官方於9月30日發佈通報稱，已經找到該名男子的遺體。
9月25日當晚，浙江男子在寧波慈溪橋頭鎮栲栳山區失聯，公安、多個民間救援隊在山中開展搜救工作。據《封面新聞》報道，家屬向救援人員講述，9月25日當天，失聯男子先是和家人一起從山頂往下走到古道一涼亭處，隨後和家人分開行動，於當天晚些時候失聯。
該男子失聯前與友人的聊天記錄顯示，男子稱自己迷路了，「眼鏡進樹枝了，不好，絕望，休息，恢復體力。」
9月30日，浙江慈溪市應急管理局發佈情況通報：2026年9月30日15時30分許，經多方全力搜救，在東栲栳山附近找到失聯人員王某某，經確認已無生命體徵。後續相關工作正在進行中。感謝各方力量的支援和社會的關心。再次提醒廣大市民，戶外登山務必注意安全。
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