內地女裝電商出奇招用｢防拆帶｣防白嫖 　｢信任崩潰｣登熱搜引熱議

繼巨型吊牌後，內地女裝電商又推出了「防拆帶」，防止消費者穿著出門後退貨。「女裝信任市場崩潰商家改用防拆帶」的話題更登上微博熱搜，迅速引發爭議。



防拆帶。（微博）

防拆帶。（微博）

去年雙十一購物節期間，內地女裝電商商家曾推出一種巨型吊牌，用來防止惡意退貨。據介紹，這種巨型吊牌在去年雙十一前夕更是迎來訂單暴漲，部分熱門款式供不應求。

而近日有網民發帖稱，發現收到的衣服上有一條長長的防拆帶，「女裝都來學一下好吧，商家真的很機智，應該不會有人頂着這根，又醜又長的繩子出門吧。」

據《觀察者網》去年報道，電商女裝退貨率高達50%至60%，線上直播退貨率甚至達80%以上。其中，很多退貨並非質量問題，而是藏着吊牌穿幾天之後，再以七天無理由退貨，不少消費者以此方式公開「薅羊毛」。

防拆帶。（微博）

防拆帶。（微博）

「女裝信任市場崩潰商家改用防拆帶」的話題更登上微博熱搜，迅速引發爭議。有網民對商家的做法表示支持：「這個比大吊牌好，不影響試衣服。」「這對正常買家沒有任何影響啊。」

也有網民指女裝存在質量問題才導致退貨率高：「其實只要材質好，穿着好看舒服、價格合適，誰又想來回折騰的退貨呢？」「先把女裝的質量和版型做好再說吧。」

巨型吊牌於2025年3月首批產品入市。（微博）

防拆帶。（微博）

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