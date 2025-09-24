內地搭高鐵「座墊消失了」只剩鐵架　竟是兩大媽拆走　原因超自私

大陸湖北武漢一名男子搭乘高鐵時，發現自己購買的11車廂3F座位上的座墊竟然消失無蹤，只剩下光禿禿的鐵架，讓他一度以為找錯了位置。



經查證確認為正確座位後，竟意外發現座墊遭到兩名大媽拆卸並裝進肥料袋中。

（抖音@威有希）

據《掌聞視訊》報導，該名男子表示，當時正值上車尖峰時段，乘務員忙於處理其他乘客事務。他只好暫時離開原位，到其他車廂尋找空位。在尋找過程中，他發現兩名大媽蹲在車廂連接處，正從一個大型肥料袋中取出物品，仔細一看竟是與他座位上相同款式、顏色的高鐵座墊。

事後得知，這兩名大媽持無座票搭乘，疑似因為不想久站，便擅自拆卸座墊準備自行攜帶使用。此舉不僅破壞公共設施，更可能因強行拆卸而損壞座椅結構，在行車過程中恐有安全疑慮。

此事件在網路上引發熱議，有網友表示：

還好袋子不夠大，不然連整台高鐵都會被打包帶走。

也有網友認為應該將此類破壞公共設施的行為納入微信紀錄，建議未來可限制其購買高鐵、飛機票。

