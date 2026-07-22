昔無緣當教師　千萬粉絲美女Coser教數學爆紅　親赴河南捐助小學

近日，一位名為熊莉的青年創作者前往河南廟下鎮，為當地小學捐贈了一批學習用品、體育器材及全新課桌，並對多名家庭經濟困難的學生提供了長期助學支持，獲得廣泛關注與好評。



熊莉，1999年出生於成都，本科畢業於四川師範大學數學專業，持有國家頒發的中小學教師資格證書。早年曾立志投身基礎教育事業，但因個人形象風格與傳統教師職業期待存在一定差異，最終未能進入公立學校任教。

青年創作者熊莉，為河南一小學捐贈了一批學習用品、體育器材及全新課桌，並對多名家庭經濟困難的學生提供了長期助學支持，獲得廣泛關注與好評。（微博@一顆小兔娘）

昔因外形無緣當教師 看看千萬網紅「一顆小兔娘」近期靚相：

+ 17

此後，她結合自身專業背景與興趣特長，探索出一條融合二次元文化與知識傳播的獨特路徑：在以動漫角色形象進行內容創作的同時，持續開展高等數學等學科的公益直播教學，形成鮮明而富有感染力的表達風格。

7月18日，熊莉在赴外地工作途中於社交平台宣佈其粉絲數量正式突破一千萬。她以輕鬆而真誠的語氣回顧了四年來的堅持與成長，稱「終於走到這一天」，並在機場短暫駐足，買了一份雪糕作為小小的慶祝。

【延伸閱讀】李福貴熱心助鄉村老人爆紅 悲慘身世曝光網民鼻酸（點圖放大了更多）：

+ 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】