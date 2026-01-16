大學驚見名模級老師　曾是林志玲接班人　因醜聞墮谷底現華麗轉身

模特兒出身的姚采穎，憑藉高挑身材與亮麗外型，之後轉戰戲劇圈迅速竄紅，更一度被封為「林志玲接班人」。



不過，後來因被拍到抽煙被外界封「哈煙名模」，負面形象讓演藝事業受到重創，逐漸淡出演藝圈。近來她轉向藝術與教育領域發展，近日受邀前往台灣文化大學在職進修部授課，親自教授書法，近況曝光後，再度引發外界關注。

姚采穎現在成為書法藝術家。 （IG@yyao1116）

更多曾被稱為「林志玲接班人」的姚采穎相片：

姚采穎透露年初在好友邀請下，於台灣文化大學在職專班教授書法藝術。她也在社交媒體發文寫下課後心得，形容「提筆的瞬間，世界彷彿安靜下來」，並表示在課堂中，透過運筆的過程，讓學生與內心對話。她認為，書法不只是傳統文化的延續，更是在忙碌生活中，為自己保留一份專注與沉澱的優雅留白。

她進一步分享心境表示，學習永遠不嫌晚，只要願意提筆，便能如繁花盛開：

看到同學們認真雕琢字句的模樣，那份追求進步的生命力最動人。

並期許大家都能在筆墨的溫潤中，找回平靜的力量，把日常過成一首溫婉的詩。

從姚采穎分享的影片中可以見她氣質出眾、皮膚狀態極佳，完全看不出歲月痕跡。從昔日鎂光燈焦點，到如今站上講台推廣藝術與教育，姚采穎的人生轉彎，也讓外界看見她沉澱後的另一種美麗。

