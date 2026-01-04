撞臉楊紫！北京「最美女交警」爆紅　引新疆粉絲搭飛機千里追星

北京一位女交警近日在網上爆紅，其五官輪廓與女星楊紫極為相似，被網友封為「最美交警」。不只值勤時被民眾誤認是明星拍戲，甚至有新疆粉絲不遠千里搭機前來，只為見她一面。



綜合《大皖新聞》、《封面新聞》等內媒報導，張鈺是北京西城交通支隊女子鐵騎隊成員，今年26歲，從警6年，主要負責鼓樓路口及景山、什剎海等景點周邊的交通疏導、巡邏及應急處置工作，每遇節假日人潮高峰，張鈺與隊友動輒需執勤長達12小時，騎行巡邏50至60公里更是家常便飯。

交警張鈺今年26歲，是北京西城交通支隊女子鐵騎隊成員。（微博@中國新聞網）

北京交警張鈺撞臉內地女星楊紫 新疆粉絲專程趕來北京探訪：

+ 11

張鈺皮膚白皙，長相清秀，其親切笑容與幹練形象神似內地女星楊紫，尤其側面高度相似，被不少網友驚呼簡直是「複製粘貼」。

其執勤過程還被民眾拍下，只見她身著螢光綠警服、駕馭300公斤鐵騎的形象，被讚「又美又颯」，甚至一度被誤認是「楊紫在拍攝新劇」。面對走紅，甚至還有新疆粉絲千里探訪，張鈺受寵若驚，驚呼：

這種善意對我來說，心裏非常的暖，工作更有幹勁了。

她強調自己和所有一線交警一樣，只是一名普通的守護者。展望2026年，除了希望能在工作之餘多陪陪家人，同時期許精進自己的業務和外語技能，與同事們一道繼續擦亮首都交警的「金名片」。

延伸閱讀：撞臉迪麗熱巴！美女導遊旅遊巴棟篤笑爆紅 謙稱：我在新疆算普通

+ 19

延伸閱讀：

影/陸醉漢點燃路邊攤販大串氣球 跨年夜遭刑拘

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】