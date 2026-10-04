澳門倫敦人Apple店玻璃門被砸損失30萬　內地男潛逃後再入境被捕

上月iPhone 18系列在澳門開售期間，澳門倫敦人路氹城發生Apple門店玻璃門遭人瘋狂砸毀的事件。澳門司法警察局於10月4日表示，涉案的內地男子已於10月3日經青茂口岸再次入境澳門時被司警截獲，現已被依「加重損毀罪」移送檢察院偵辦，初步估算店舖損失約30萬澳門幣。



Apple在澳門正式發售iPhone 18系列後，曾吸引大量民眾連夜排隊購買。然而據此前報道，9月27日中午約12時半，一名未穿上衣的男子手持硬物瘋狂敲擊澳門倫敦人Apple店的玻璃大門。

當時店內仍有大量民眾正在選購，玻璃大門雖已鎖上並出現裂痕，但未被完全砸破，涉事男子隨後提著包離開。治安警接獲店舖職員報案後，隨即將案件交由司警跟進。

澳門司法警察局深入調查發現，涉案男子在作案前曾獨自前往筷子基區一處廢物回收店外，檢取了一支約30厘米長的鐵棒，隨后又到氹仔賽馬會附近撿了一塊磚頭，帶著這些工具前往目標店舖進行破壞。他先是從背包內取出磚頭大力敲擊，磚頭破裂後，他再取出長條形硬物，脫下外衣包裹該硬物繼續敲擊，約數分鐘後離去，導致玻璃大門出現明顯破壞痕跡。經店舖初步估算，損失約30萬澳門元。

男子砸門使用的轉頭。

司警經深入調查迅速鎖定其身份，惟其作案後已第一時間潛逃離境澳門。直至10月3日，該名男子經青茂口岸入境澳門時終落網，被送交司警調查。目前，有關其具體的犯案動機，當地警方正在進一步深入調查中。