男星妻被騙花千元排肝毒「灌腸灌錯地方」 店員辯稱熬夜太累失誤
撰文：深圳報業
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近日，「王燦被騙灌腸」話題登上內地微博熱搜。演員杜淳的妻子王燦自曝孕前遭遇離譜養生騙局，店家藉她眼白有紅血絲、泛黃為由，謊稱她肝臟問題嚴重，誘導她花高價購買千元（人民幣）肝毒排毒套餐。她說到，店內操作極其不專業，做灌腸排毒項目時，工作人員操作失誤灌錯位置，讓她體驗極差。事後店家以熬夜失誤敷衍道歉。
王燦說，當時選擇隱忍沒有告訴老公，被發現後還遭到老公吐槽太單純、容易被騙。親身踩坑後，她表示再也不去私人美容護膚中心。
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作為人體最大的解毒器官，肝臟承擔著分泌膽汁、代謝脂質、儲存糖原等多項工作。肝臟健康與飲食密切相關。
北京中醫藥大學第二臨床醫學院（東方醫院）營養科主治醫生魏幗表示，葉綠素是綠葉菜的呈色物質，顏色越綠，葉綠素含量越高。研究發現，葉綠素能降低黃麴黴毒素（Aflatoxin）的致癌作用，阻斷化學致癌物的致突變過程，進而預防肝癌。除了葉綠素，綠葉菜還富含膳食纖維和多種植物化學物，可提高肝臟的解毒能力。
從中醫的角度來講，綠葉菜中的葉綠素有助肝臟排毒，胡蘿蔔素進入體內之後可以在肝臟中轉換為維他命A，能養肝明目。
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