內地博主患胃癌逝世年僅25歲　曾籲網民重視健康保持良好作息

9月29日，內地博主「嘻嘻徐寶」徐女士的帳號發布訃告稱，博主已於9月28日逝世。據介紹，徐女士去世時年僅25歲，她曾於2025年公開自述確診早期胃癌的經歷，並提醒網民保持良好作息和習慣。



内地博主患胃癌逝世年僅25歲。（截圖）

内地博主患胃癌逝世年僅25歲。（截圖）

「嘻嘻徐寶」徐女士是一名網紅博主，曾於2025年公開自述確診早期胃癌的經歷。徐女士介紹，她習慣熬夜；一天吃兩頓飯，早上八點吃飯，下一頓飯則在下午六點，中間間隔時間較長。她還透露，自己愛喝咖啡、奶茶和汽水，不愛吃蔬菜水果。

不過徐女士也表示，患癌可能與基因有關，她的外婆在70歲時因食道癌去世，「我怎麼也想不明白，二十多歲的我怎麼就患上胃癌了。」她表示，雖然無法斷定她確診的誘因，但希望通過個人的經歷引起大家對健康的重視。

内地博主患胃癌逝世年僅25歲。（截圖）

内地博主患胃癌逝世年僅25歲。（截圖）

9月29日，博主「嘻嘻徐寶」帳號發布訃告：博主嘻嘻徐寶於2026年9月28日離開了我們。嘻嘻的一生自由，熱烈，果敢，善良。感謝一路支持關心的所有人。沉痛哀悼，深切緬懷。

内地博主患胃癌逝世年僅25歲。（截圖）

胃癌防控措施

《生命時報》曾報道指，預防感染是性價比最高的胃癌防控措施，包括吃飯時要分餐，用公筷公勺；保證三餐規律，不吃霉變、燒烤及亞硝酸鹽含量高的食物；不飲生水，將生、熟食的刀具砧板分開使用；定期潔牙，減少口腔細菌進入胃部的可能性。

中國醫學科學院腫瘤醫院胰胃外科主任醫師田艷濤提醒，以下人群應將胃鏡納入常規體檢項目，建議每5年檢查一次：年齡超過45歲者；來自遼寧、山東等胃癌高發地區者；有胃癌家族史者；患有慢性胃炎、胃潰瘍者；幽門螺桿菌感染者；長期吸煙飲酒、飲食重口味、愛吃燙食者。