國慶遊客狂餵魚　四川合江門饅頭漂滿江面　網民：魚都快吃吐了

國慶期間，四川宜賓合江門（金沙江與岷江匯合處）迎來觀魚人潮，但大批遊客買饅頭投餵，導致大量饅頭在江面漂浮，場面令人咋舌。事件在社交平台上亦引起討論，不少網民稱「根本吃不完」、「魚都快吃吐了」。



合江門江面上有大量饅頭漂浮。（極目新聞）

《極目新聞》報道，當地市民劉女士稱，合江門附近有商戶專門賣饅頭，每個一元，現場有不少遊客會買饅頭餵魚。10月5日下午2時，她路過合江門時目睹江面漂浮大量白饅頭，有外地遊客甚至買了25個饅頭去餵魚，「饅頭漂了一層，魚都不吃了。以前饅頭丟下去就被魚搶得吃光了，假期遊客太多了，餵魚的人多到擠都擠不進去」。

不少遊客買饅頭到合江門餵魚。（影片截圖）

合江門江面上有大量饅頭漂浮。（影片截圖）

10月6日，合江門街道辦事處工作人員稱，正在聯繫當地相關部門處理。翠屏區市政園林管理中心的工作人員稱，將聯繫相關工作人員規勸遊客投餵魚食的行為。

四川省自然保護地工作總站相關負責人曾提醒，宜賓江域位於四川省長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區內，隨意拋撒食物會影響魚群健康、生態平衡。