倫敦紀念品在中國落葉歸根？　大笨鐘冰箱貼竟是「鄭州學生宿舍」

出國旅遊購買當地文創紀念品，竟演變成一場「國貨回流」的笑話。據內媒《極目新聞》報道，近日有多名網民在社交平台發帖「避雷」，反映自己在英國倫敦和法國巴黎旅遊時，買到印有中國內地建築照片的風景紀念品，引發網民熱議。



據網民「upupup」憶述，其今年5月前往倫敦旅遊時，在當地以硬幣購買了一個大笨鐘造型的冰箱貼。她帶著冰箱貼到大笨鐘實地打卡時，一直納悶為何怎麼調整角度都拍不出相同的構圖。回國後仔細查看，才驚覺冰箱貼上印製的建築照片，實際上是鄭州西亞斯學院的倫敦街景色，笑言自己「大老遠帶了張人家學生宿舍的照片回了國」。

「upupup」表示，當時用硬幣購買，價格比較便宜。「當時就覺得不太像，但也沒深思，也不知道鄭州有這個建築，所以沒往這個方向想過。」看到有其他網民發帖才意識到冰箱貼上的照片並非倫敦大笨鐘，「完全受不了。」

圖片顯示，冰箱貼的鐘面下有一排房子，而大笨鐘下實際並非這樣的建築設計。查詢鄭州西亞斯學院宣傳部的圖片發現，該冰箱貼的圖片與該校上傳的「倫敦街」圖片大致相同。

有不少網民看後紛紛調侃「冰箱貼跟着博主也算是落葉歸根了」。也有網友曬出自己在倫敦購買的同款冰箱貼，表示後知後覺發現照片確與大笨鐘實際不符。

法國海報竟是杭州小區。

無獨有偶，另一名遊客張先生亦分享稱，他於8月在法國巴黎塞納河遊玩時，在護欄邊的報刊亭花了5歐元購買了兩張印有艾菲爾鐵塔的海報作為紀念。

身為建築業內人士的張先生表示，當時挑選時已覺得有些不對勁，回國一個月後準備將海報裝進相框時，赫然發現鐵塔旁矗立著兩棟高層住宅，經比對後驚覺該張照片實則是杭州臨平天都城的建築，與真實的巴黎艾菲爾鐵塔周邊景觀完全不符。