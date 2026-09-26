內蒙古公路棕熊扒車！遊客下車合影被咬住褲子　專家：覓食活躍期

近日，黑龍江大興安嶺地區賞秋熱潮，吸引大批自駕遊客。有網民發布影片稱，在G331國道大興安嶺段發生野生棕熊咬人事件。9月25日，內蒙古北部原始林區森林管護局發布緊急聲明，提醒遊客關窗鎖門，嚴禁投餵丟棄食物、下車圍觀。



棕熊出沒引起關注，但亦有人散佈謠言被處罰。在四川甘孜州道孚縣，有一網民AI合成街頭出現棕熊的圖片，另一人未核實圖片真假公開轉發， 造成群眾恐慌。目前，該2人受到行政處罰。



G331國道北部原始林區段野生棕熊進入覓食活躍期。（網絡圖片）

G331國道棕熊頻出沒 遊客下車合影遭撕咬

綜合《央視新聞》、《觀察者網》報道，據網民發布的影片顯示，一個自駕車隊在G331國道旁偶遇棕熊後，多人下車投餵，有遊客主動上前想近距離合影。其中有一隻小棕熊走到車前，突然撕咬一名穿紅色衣服遊客的褲子，遊客險些被拽下馬路，所幸最終掙脫。其他遊客見狀紛紛上車避險。

有一隻小棕熊走到車前，突然撕咬一名穿紅色衣服遊客的褲子，遊客險些被拽下馬路，所幸最終掙脫。（網絡圖片）

9月25日，內蒙古北部原始林區森林管護局發布緊急聲明稱，近期G331國道北部原始林區段野生棕熊頻繁出沒，部分遊客開窗投餵、停車佔道拍照、下車近距離接觸等行為屢禁不止，已發生多起棕熊扒車圍堵險情，人身安全風險極高。

有一隻小棕熊走到車前，突然撕咬一名穿紅色衣服遊客的褲子，遊客險些被拽下馬路，所幸最終掙脫。（網絡圖片）

聲明介紹，野生棕熊成年個體體重可達數300至500公斤，站立身高可達2米以上，掌力可擊碎普通車窗，短距離衝刺速度遠超人類。且當前正值母熊護崽敏感期，警惕性與攻擊性極強。北部原始林區森林管護局提醒駕乘人員全程關窗鎖門，嚴禁投餵丟棄食物；遇到棕熊時快速平穩駛離，不停車拍照、下車圍觀；如有棕熊靠近，保持車輛封閉。

G331國道北部原始林區段野生棕熊進入覓食活躍期。（網絡圖片）

G331國道北部原始林區段野生棕熊進入覓食活躍期。（網絡圖片）

北部原始森林管護局一林區管理站工作人員介紹，G331國道北部原始林區段野生棕熊進入覓食活躍期。自駕前往的有很多遊客開窗投餵、停車佔道拍照、下車近距離圍觀。「很多人抱着僥倖心理，認為熊就在路邊，我靠近一點，拍一張就走，它不會攻擊我。」

有遊客下車與棕熊合影。（網絡圖片）

據悉，目前北部原始林區森林管護局已在G331沿線設立「禁止投餵」「禁止近距離接觸」警示標識，並有管護站24小時對過往車輛逐一宣講安全須知。

四川道孚AI合成「街頭棕熊假圖」 2人遭處罰

在四川甘孜州道孚縣，一張棕熊出沒的圖片在網上流傳。圖片顯示， 兩隻體型壯碩的棕熊出現在街道，不知情的網民將圖片轉發至朋友圈，並配文「十字路口周圍的監控拍到了，各位朋友注意安全」，引起當地群眾恐慌。該縣一名居民表示，早上在微信群看到棕熊在門口，「很害怕，娃娃都不敢送到學校去。」

在四川甘孜州道孚縣，一張棕熊出沒的圖片在網上流傳。圖片顯示， 兩隻體型壯碩的棕熊出現在街道。（央視新聞）

不知情的網民將圖片轉發至朋友圈，並配文「十字路口周圍的監控拍到了，各位朋友注意安全」，引起當地群眾恐慌。（央視新聞）

該縣一名居民表示，早上在微信群看到棕熊在門口，「很害怕，娃娃都不敢送到學校去。」（央視新聞）

事件發生後，當地公安局網安大隊第一時間開展核查，通過技術甄別，民警確認這張網傳圖片，以及另一張棕熊出現在山腳公路邊的圖片均是AI工具合成製作的虛假圖片。經過溯源排查，警方找到了圖片的製作者尼麥某某和主要傳播者陶某某。

當地民警確認這張網傳圖片，以及另一張棕熊出現在山腳公路邊的圖片均是AI工具合成製作的虛假圖片。（央視新聞）

道孚縣公安局網安大隊民警楊韞略稱，尼麥某某只是覺得好玩，就用AI生成虛假圖片。而陶某某沒有核實圖片的真假，就篤定是監控實拍，在朋友圈公開轉發。由於社交平台傳播速度快，容易造成群眾不必要的恐慌。

民警對兩名當事人開展法治教育，兩人均認識到自身錯誤，對自己的行為表示悔過。公安機關依據相關法律規定，對兩人依法作出行政處罰。警方提醒，面對網絡圖片、短影音信息要擦亮眼睛，理性辨別真偽。