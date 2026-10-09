內地旅客行山瘋搶「登山神器」　機械外骨骼登山可慳三成體力！

十一假期，峨眉山景區爆火，帶著登山杖的遊客絡繹不絕。然而，熱鬧和雲霧繚繞之下，對於「徒步小白」而言，像天梯一樣的坡道，秒變「體力修羅場」。因此，大陸各大景區紛紛推出號稱可節省30%體力的「外骨骼」機械人，每小時只要49.9元（人民幣，下同），每天300元封頂。



據每日經濟新聞，這款「登山神器」整機大約4公斤重，挎在腰間，後腰處有明顯的支撐力，兩條機械臂貼著大腿外側，最後固定在膝蓋上方，並沒有想像中那種「扛著機械」的笨拙感，更像是背了個「背包」的體力感，蹲下和起立這些動作均不受限。

大陸景區紛紛推出號稱可節省30%體力的「外骨骼」機械人，每小時只要49.9元租金。（CCTV中央電視台）

工作人員稱這款設備能提供約10公斤的輔助。數據是抽象的，但體感是具體的。以往，正常情況下，爬一百多級台階就會有些喘，但穿上外骨骼後，每次抬腿，大腿上都能感受到一股明顯的向上推力，像有人在牽引你的腿往上送，而且爬山速度會相對更快。

內地旅客行山瘋搶「登山神器」▼▼▼

一位遊客打趣說：

腿都不用使勁就抬起來，分為五檔，我用三檔。有兩塊電池，工作人員說能支撐5到6小時。

峨眉山旅遊公司旗下四川領創數智科技有限公司專案經理梁志豪表示：「一檔到五檔根據不同體重來適配力度，第五檔更適用於為體重偏重（如80公斤以上）的人群提供助力，體重輕一些的人群建議使用小檔位，會更合適。」

目前這套「神器」在峨眉山景區約有200套，分散在八個點位，掃碼、支付押金即可租賃。大多數點位都會有工作人員輔助穿戴，目前租金定價為每小時49.9元，300元封頂。

除峨眉山景區，據不完全統計，目前全大陸已有超50個景區也提供外骨骼機械人租賃服務，包括：泰山、華山、黃山、武夷山、恩施大峽谷、八達嶺長城等山岳、峽谷與長城類景區，在十一連假這類旺季有時還會「一機難求」。

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