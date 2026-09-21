日本試用ZEALS人形機械人D1！倒水手震頻繁　專家：距離實用仍遠

為緩解護理領域日益加劇的人力短缺壓力，日本東京文京區收費安老院「Hospitalment 文京千駄木」（Hospitment Bunkyo Sendagi）啟動了人形機械人D1的首次實地應用測試。該機械人由本土人工智能（AI）企業ZEALS研發。



測試中，D1能夠準確識別語音指令，並順利完成物品遞送等基礎性、低複雜度任務。然而，在涉及精細力量調控的實際照護環節，其技術局限性迅速暴露。

日本東京一家養老照護機構，啟動了人形機械人D1的首次實地應用測試。（omakaserobotics）

人形機械人D1應用場景：

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在模擬倒水操作中，機械人需抓取盛有深色液體的玻璃水壺並平穩傾倒。實際執行時，機械臂力量控制失準，抬舉過程中壺體晃動明顯，傾倒階段手臂持續震顫，液體灑落頻發，動作流暢性與精準度均未達預期，多次嘗試均未成功。

整場測試中，系統響應延遲、動作失穩、重複操作一致性差等問題反覆出現，現場技術人員亦坦言當前表現距離實用化尚有較大差距。

此次實測印證了當前人形機械人在應用層面的發展現狀：語音理解與簡單物品轉運已初步具備落地條件，但在居家照護、老年輔助等需要高柔性、高適應性與高穩定性的場景中，仍面臨關鍵性技術瓶頸。

若要真正實現機械人在養老護理一線常態化承擔持壺、倒水等日常照護動作，還需在感知精度、動力控制、環境適應及任務泛化等多個維度持續取得實質性突破。

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