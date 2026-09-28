從華為 TruSense 腕上健康到尊界 MAEXTRO V800 無人駕駛體驗：直擊華為深圳坂田總部旗艦店｜當智慧手錶的競爭從「記錄步數」全面轉向「醫療級健康預警」，汽車的演進亦從「機械代步」進化為「AI 智駕座艙」。記者於 2026 年 9 月下旬獲邀出席 HUAWEI APAC Innovation Exchange 2026（華為亞太創新交流會），並前往位於深圳坂田總部及華為旗艦店進行實地直擊，深度體驗華為穿戴裝置的技術突破，以及鴻蒙智行旗下奢華旗艦尊界 MAEXTRO V800 的高階智慧駕駛（智駕）試乘。



華為穿戴黑科技解密2026｜TruSense玄璣系統帶來腕上健康醫療時代（鍾世傑 攝）

上半場 🩺 華為穿戴裝置 TruSense 玄璣感知破局：

60秒「腕上微體檢」如何顛覆動態血壓監測？

當日由華為終端穿戴產品線相關負責人向亞洲區媒體發表演說，他指出華為在穿戴與運動健康技術研發上，核心價值已不再是單純的數據採集，而是「更快、更準、更全」的綜合健康洞察。

在底層支撐這套邏輯的，是全新升級的 HUAWEI TruSense 玄璣感知系統。針對複雜佩戴環境（如汗水干擾、低溫運動或手腕晃動），TruSense 透過感應器迭代與演算法優化降低干擾；同時「微體檢」功能可在短時間內一次過檢測多項核心健康指標。

在底層支撐華為穿戴裝置的，是全新升級的 HUAWEI TruSense 玄璣感知系統。（華為官方提供圖片）

成立三大運動健康科學實驗室：華為如何實現精準健康演算法？

發言人表示，單靠生產穿戴裝置，並不能全天侯照顧用家的健康，他們更希望與各地醫療業界聯手同行，透過API及技術分享，合力做好全球健康科研佈局：目前已與全球 180 多家頂尖機構合作，開展 340 多項健康研究專案，累積超過 1800 萬參與用戶。華為更在全球建立了三大運動健康科學實驗室（東莞松山湖、芬蘭赫爾辛基與西安），從日常健身到高海拔極限運動，確保每一項演算法均經過專業實驗室數據驗證。

當日由華為終端穿戴產品線相關負責人向亞洲區媒體發表演說。（華為官方提供圖片）

WATCH D3 領銜穿戴矩陣：三大全球實驗室背書的「醫療級預警」

2026年9月華為推出了3款新型號穿戴裝置，以下是簡單介紹：

HUAWEI WATCH GT 7 Pro / GT 7 ：針對滑雪、高強度單車等進階運動提供專業數據支撐，並能綜合各項生理指標評估用戶的「身體狀態準備度」。

HUAWEI WATCH GT 7 Pro / GT 7 ：針對滑雪、高強度單車等進階運動提供專業數據支撐，並能綜合各項生理指標評估用戶的「身體狀態準備度」。（鍾世傑 攝）

HUAWEI WATCH GT 7 Pro / GT 7 ：針對滑雪、高強度單車等進階運動提供專業數據支撐，並能綜合各項生理指標評估用戶的「身體狀態準備度」。（鍾世傑 攝）

HUAWEI WATCH D3：主打全場景醫療級血壓監測，新增「輕擾動態血壓監測研究」與運動前後血壓對比，並支援「腕上家庭空間」讓非同住的子女，可以隨時查看長輩血壓變化。

HUAWEI WATCH D3：主打全場景醫療級血壓監測，新增「輕擾動態血壓監測研究」與運動前後血壓對比，並支援「腕上家庭空間」讓非同住的子女，可以隨時查看長輩血壓變化。

HUAWEI WATCH 6：升級 X-TAP 智感窗，健康數據解讀更加主動，能即時提醒身體異常疲勞狀態。

HUAWEI WATCH 6：升級 X-TAP 智感窗，健康數據解讀更加主動，能即時提醒身體異常疲勞狀態。

下半場 📱 坂田旗艦店直擊：Mate XT 2 三摺屏鉸鏈進化，Pura X Max 迷你平板手感上手

離開交流會簡報廳後，記者一行來到深圳坂田華為基地旗艦店。作為華為全球科技生態的最前線展示窗口，店內涵蓋了從摺疊螢幕手機（摺機）、輕薄筆電到電動車的全場景體驗。踏入店內中庭，自然的陽光由巨型天窗灑落，天窗下方設有定時向來賓解說華為手機新技術的互動體驗區，整體空間設計大氣兼具一種復古未來感。

踏入店內中庭，自然的陽光由巨型天窗灑落，天窗下方設有定時向來賓解說華為手機新技術的互動體驗區（鍾世傑 攝）

在數碼體驗區，最新款三折疊屏旗艦 HUAWEI Mate XT 2 非凡大師 吸引了眾多海外媒體圍觀。實機拿在手中，鉸鏈處的展開體驗極為平滑，三折疊鉸鏈架構耐用度明顯提高不少，這些都是YouTube影片無法表達，只能親手體驗。

在數碼體驗區，最新款三折疊屏旗艦 HUAWEI Mate XT 2 非凡大師 吸引了眾多海外媒體圍觀。（鍾世傑 攝）

HUAWEI Pura X Max 齊色任玩上手試

旁邊展示的 HUAWEI Pura X Max 則在影像系統上再度升級，配合高解析度超聚光主攝，現場對焦速度極快。這個尺寸的摺屏機近期有大量款式上市，記者終於可以親手體驗一下，打開後真的有如一部迷你平板，非常好用。此外，記者亦再次上手試用了重量僅 798 克 的全金屬筆電 HUAWEI MateBook Pro S 以及薄至 4.7 毫米的 HUAWEI MatePad Pro 12，輕薄質感與軟件協同體驗令人印象深刻。

旁邊展示的 HUAWEI Pura X Max 則在影像系統上再度升級，配合高解析度超聚光主攝，現場對焦速度極快。（鍾世傑 攝）

HUAWEI Pura X Max 齊色任玩上手試（鍾世傑 攝）

當然，其他智能手錶、平板電腦、PC電腦、手機、電視亦應有齊有。（華為官方提供圖片）

汽車展廳：尊界 MAEXTRO V800 奢華車廂與無人駕駛實測

此處同時亦是坂田旗艦店最奢華的汽車陳列室，鴻蒙智行旗下的頂級奢華座駕 尊界 MAEXTRO V800，以及多款頂級車款，靜靜停放在展廳中央。車身線條大氣沉穩，後排採用獨立頭等艙座椅，配備星空頂篷與隱私隔音玻璃。現場來賓能親自試玩各種充滿科技感的體感互動開關門玩法，甚至坐入車廂內，實地感受其極具沉浸感且細緻的豪華車內影音系統。

汽車展廳：尊界 MAEXTRO V800 奢華車廂與無人駕駛實測（華為官方提供圖片）

此處同時亦是坂田旗艦店最奢華的汽車陳列室，鴻蒙智行旗下的頂級奢華座駕 尊界 MAEXTRO V800（鍾世傑 攝）

現場來賓能親自試玩各種充滿科技感的體感互動開關門玩法（華為官方提供圖片）

多款頂級車款，靜靜停放在展廳中央。（鍾世傑 攝）

多款頂級車款，靜靜停放在展廳中央。（鍾世傑 攝）

🚘 鴻蒙智行百萬天花板：尊界 MAEXTRO V800 獨立星空頭等艙拆解

在隨後安排的道路試乘環節中，記者更親身體驗了尊界 MAEXTRO V800 的高階智慧駕駛能力。在坂田基地周邊的複雜路況下... 每部車均配備專業安全測試員，在系統自主巡航時雙手保持待命... 當遇突發情況時流暢接管，展現人機協同的可靠性。途中駕駛員雙手完全不用接觸方向盤，能夠從容為乘客講解；在智駕系統自主主導下，方向盤靈活自如地轉動，完成自動變道、無保護左轉與順暢煞停，行駛質感極其沉穩。

鴻蒙智行百萬天花板：尊界 MAEXTRO V800 獨立星空頭等艙拆解（鍾世傑 攝）

值得一提是，車程中我們遇到突發切線的小型電單車，系統還可以快速應對，駕駛員非常暢順地手動接管操作；最後返回店前泊車區，自動泊車也非常順暢，令人非常安心。

車程中我們遇到突發切線的小型電單車，系統還可以快速應對，駕駛員非常暢順地手動接管操作。（鍾世傑 攝）