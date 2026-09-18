京東AI智能牀墊JoyInside　自動止鼾控溫兼聊天　抬牀響鈴叫醒你

「 能聊天的牀墊？它會不會知道的太多了？」

「 牀墊：昨天你們兩個沒這麼重啊？」

「 大半夜不會在我背後突然出聲吧？」

......看以上網友聊嗨的話題評論，加上狐妹的標題，相信你已經敏銳察覺到了：今天狐妹要帶大家看的這款新品，是有點意思的！



近幾年 「AI+新品」 這個公式開始普遍應用，咱生活方方面面的新品，都開始增添了不少「活人感」。哪怕是原先那些功能單一的產品，隨著AI的加持，搖身一變，脫胎換骨成創新產品。就說牀墊吧。

相信目前大多數人家裏的牀墊，更多考慮的是尺寸大小、選材用料，以及軟硬程度、價格差異。應該不會把AI功能納入首選項吧？誒，如果真這樣的話，那你跟狐妹一樣，有點沒跟上行業發展速度。

儘管牀墊這種產品，睡個10年左右完全沒問題。但狐妹今天才刷新認知，現在各主流品牌，都在發力搞AI牀墊，功能全面到離譜！而且哈，AI牀墊的概念，13年前就有了。

這個行業發展已經更迭了好幾代：從一開始的電動牀底，到2000年後加感應器新增被動檢測；再到2015年後感應器精度提升，開始有用戶睡眠感知能力；近幾年AI大模型迅速發展，憑藉柔性傳感陣列、毫米波雷達等核心技術，外加去年《智能牀》國標落地，可以說AI牀墊正處在大好的發展時機。

而現有的AI牀墊產品，已是遍地開花。包括慕思、喜臨門、舒達、京東JoyInside等品牌都在推新品。市面主流的相關產品，價格大多在5000元（人民幣，下同）以上，貴一些的1萬多也有。

今天要聊的產品，就是去年京東在WAIC（世界人工智能大會）上發布的具身智能品牌JoyInside推出的AI智能牀墊，長這樣——

去年京東在WAIC（世界人工智能大會）上發布的具身智能品牌JoyInside推出的AI智能牀墊。（JoyInside）

JoyInside這款AI牀墊，主打的差異賣點，包括AI大模型交互、智能監測、智能自適應，以及智能控溫。網友們集中討論的也是這幾項。展開來說下特色功能。

JoyInside這款AI牀墊主打差異賣點：

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關於交互

誰能想到啊，依託AI大模型，你不僅可以跟手機對話，跟家用電器對話，現在躺牀上跟牀墊都可以對話了！其搭載的京東自研的Joy AI大模型，你可以躺牀上問牀墊各種問題，例如生活常識、天文地理等；還可以陪聊、通過語音控制牀架功能、播放音樂等等。

關於智能監測

這款JoyInside AI牀墊搭載的壓電雙模態感應器。可以實現低於3秒的靈敏度；更強的抗干擾能力；包括阻塞性呼吸暫停在內、更多的整晚實時監測項目。而且每天、每周、每個月的睡眠健康數據，都可以通過小程序查看。

值得一提的是，官方強調這款AI牀墊還內置毫米級鼾聲監測系統，要是監測到鼾聲，它可以自動輕柔抬升牀背以智能干預減鼾。要是你有困擾，感覺這個功能還是挺有用的。

還有個AI智能鬧鐘，說是可以定10個不同類型的鬧鐘。要是早上識別到你是淺睡期，它自動抬升牀背30°並播放起牀音樂。

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關於智能自適應

這一點有些超出狐妹的想象了。這款基於醫學模型、壓力感應器、人工智能技術，可以精準採集並分析人體各部位壓力。什麼意思呢？你要是在牀上動，它也會跟著你實時動態微調，讓你整晚都保持腰部零間隙。

還有哦，它是左右單獨配置控制系統，要是牀上睡兩個人，那可以互不打擾，各調各的！現在的牀墊都這麼智能了？狐妹還真沒體驗過啊，到我知識盲區了，後續逛街真得去試試這類AI牀墊才行。

關於智能控溫

這個是狐妹最需要的！考慮到南北、季節溫度差異，牀墊的溫度真的很影響睡眠啊。它這個支持AI智能溫度控制，可以在睡眠中監測牀墊溫度。要是牀墊溫度低於睡眠溫度，它自動啟動牀墊加熱功能。而且也是可以實時動態微調，左右分區智能調節！

其他需要關注的還有：

這款 AI 牀墊選用新型航天級發熱材料，能均衡熱敷腰部和腿部；

比較細節的，考慮到了智能感應防夾設計，能防手、寵物被夾傷；

還支持多種模式，包括哄睡、瑜伽、觀影、平躺、助起、0 重力等等。



基本就這樣。當然最關鍵的是價格！你們可以大膽猜一下，應該難猜到。

1.5米×2米 ¥9,699

1.8米×2米 ¥9,999



突然覺得3000元內的牀墊就已經很好了，還是不差錢的先享受世界吧。AI牀墊要更加普惠，感覺還需要一些時間。至少現在大眾消費者不會立馬把家裏傳統的牀墊淘汰掉。AI 牀墊確實在算法、硬件、健康檢測等方面有著更突出的優勢，但還需要將成本下探，目前價格還是有點偏高。

當然，其實睡眠對於每個人都非常重要，現在手機都往萬元價格段了，這種人人必備的牀墊，要是配置也很領先的話，應該還是有不少用戶會付款的吧？你們覺得呢？願意花多少錢買更智能、功能更多樣的AI牀墊呢？

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