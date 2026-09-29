2歲童連食8個月「銀鱈魚」汞中毒　家長斥商家包裝成兒童輔食販售

「兒童裝」銀鱈魚竟成汞中毒源頭。浙江杭州的李女士反映，2歲兒子連續8個月食用銀鱈魚後，血汞含量竟超標5倍以上，確診為汞中毒，需住院接受排汞治療。

生產商回應稱，深海野生銀鱈天然存在微量汞，含量遠低於國家標準，但李女士怒批商家將深海犬牙魚包裝成供兒童食用的「銀鱈魚」，長期食用極易造成重金屬蓄積。



銀鱈魚外包裝印有「兒童裝」「含omega‑3 DHA」「去皮去骨去刺」等字樣。（影片截圖）

《荔枝新聞》報道，去年12月起，李女士累計購買21盒「兒童裝」銀鱈魚，每盒180克。宣傳頁面稱營養價值高，每袋銀鱈魚蛋白質含量滿足3至8歲兒童每日約85%以上蛋白所需。

李女士介紹，其兒子連續8個月食用「兒童裝」銀鱈魚，共3.78公斤，近日抽血驗出汞元素達27.78μg/L，醫生稱正常應低於5μg/L以下，兒子的血汞超標達5倍以上，確診汞中毒。

李女士兒子的血液中汞元素達27.78μg/L。（影片截圖）

李女士多次購買「兒童裝」銀鱈魚。（影片截圖）

按醫囑，李女士的兒子需接受3個療程排汞，單次療程為7天住院治療。目前，其兒子的肝腎功能尚可，腦部神經是否有損傷尚待隨訪觀察。

據介紹，該款銀鱈魚每盒售價118元，外包裝印有「兒童裝」「含omega‑3 DHA」「去皮去骨去刺」等宣傳字樣，配料表為銀鱈魚（犬牙魚）。涉事食品生產廠商出具的華測檢測委托檢驗報告顯示，該產品甲基汞檢測結果為0.21mg/kg，檢測結果符合國標≤1.0mg/kg的限量要求。

配料表標明銀鱈魚（犬牙魚）。（影片截圖）

對於有幼兒食用後血汞含量超標，生產商回覆稱，標注「兒童裝」初衷並非宣傳為「嬰幼兒專用食品」，只是基於去皮去刺、小塊獨立包裝的形態，方便家長備餐，並非限定適用人群。深海野生銀鱈天然存在微量汞，該產品汞含量遠低於國家標準規定的限量值。

李女士則指出，銀鱈魚真名為「南極犬牙魚」，是鱸魚科，只是長得像鱈魚，不少商家卻將銀鱈魚標榜為適合兒童、幼兒、嬰兒作為輔食，她認為危害性很大，汞一旦積蓄在體內，代謝出去速度很慢，對孕婦和胎兒影響更大。