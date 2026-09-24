9個月偷487部iPhone 17　手機店女員工變賣千萬台幣　賭錢全輸光

台灣台南一家連鎖手機旗艦店驚傳內賊案，28歲李姓女員工疑似利用公司管理漏洞，短短9個月內陸續搬走487支iPhone 17系列手機，轉手上網販售，初估獲利超過千萬元（台幣，下同）。警方調查發現，李姓女子變賣手機所得疑似全數投入網路博弈輸光，目前全案已依業務侵占及竊盜罪嫌移送偵辦。



去年iPhone 17一上市便引起轟動，不少消費者徹夜排隊搶購，美式連鎖賣場、通訊行及電信行一開賣就可見果迷身影。然而，台南中西區這家連鎖手機旗艦店卻傳出員工監守自盜的消息。

台灣台南手機連鎖旗艦店驚爆內賊，28歲女9個月內偷487支手機，獲利千萬元台幣輸博弈。（YouTube@TVBSNEWS01）

點圖看民眾如何評價這起「監守自盜」事件：

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根據了解，李姓女員工從今年初開始利用公司內部漏洞，一次次從倉庫搬走iPhone 17系列手機。經過9個月後，店家發現自家批號的手機竟然出現在網路販售平台上，調閱監視器畫面後全案才曝光，經清點共有487支手機遭竊，李姓女子獲利超過千萬元。

對於此案，有民眾表示，對方偷了將近9個多月，代表店家應該沒有落實清點數量，而且還能一直轉賣，實在令人驚訝。另有民眾認為，進貨應該要有清單，店家也應管控貨品，遺失這麼多支手機才發現相當誇張，代表進貨與出貨應該沒有人在把關，才會被鑽到這個漏洞。

這家通訊行在全台共有37家門市，台南就佔了15家。由於位於中西區的旗艦店同時作為總倉庫，囤放上萬支各品牌手機，這次李姓女員工趁著公司沒有即時盤點的漏洞，分批拿走iPhone 17系列各款手機。

南門派出所所長陳孟言表示，9月21日下午已通知李姓犯嫌到案說明，全案詢後依業務侵占及竊盜罪嫌移送偵辦。初步了解，李姓女子變賣手機的所得已全數在網路博弈網站輸光，警方後續還要釐清是否有共犯，追查案件真相。

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