浙江50米高摩天輪員工忘關艙門！夫妻抱孩驚坐全程：以為是自動門

10月11日，浙江台州有遊客稱在九峰公園坐摩天輪時工作人員忘記關門，「娃嚇得一動也不敢動」。遊客稱一開始他們發現轎廂不關門以為是自動的，一直等待門關上，之後發現其他轎廂已關門才感覺不對勁，他們靠在轎廂裏坐完全程。



遊客發布的影片中，摩天輪的座艙運行臨近最高點，一側的座艙門沒有關閉，男子將孩子抱到座艙內側。

浙江一家三口坐摩天輪，工作人員竟忘記關艙門。（微博@荔枝新聞）

父親將孩子抱到座艙內側，驚險地坐完一圈：

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發布者稱，事發地點為浙江台州九峰景區。乘坐之初，他們以為是自動門，還好奇為什麼門一直不關。後來看到其他座艙的門已經關閉，才意識到工作人員忘記關門了。座艙內空間大，有呼叫系統，打給工作人員後，對方讓靠裏面坐，他們就這樣坐完了全程，「後來退票了，但這項目畢竟是高空項目，萬一出問題，後果不敢想。」

多名網友評論區稱，上午摩天輪停了幾分鐘。發布者回覆，「我們下來的時候，停了幾分鐘，不知是不是同一時間。」

發布者稱通過呼叫系統打給工作人員後，對方讓靠裏面坐，他們就這樣坐完了全程。（新浪熱點）

12日，九峰公園人員稱，周日遊客多，工作人員忘記按關門按鈕，涉事員工已開除，已給涉事遊客免票並賠禮道歉。目前多部門已介入處置此事，該項目已停業整改。黃巖區市監局人員稱已介入調查。

公開資料顯示，該摩天輪高度49.9米，共設25隻全景透明座艙，單艙可容6人，總承載量達150人，是該景區今年國慶運行的地標項目。

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