浙江50米高摩天輪員工忘關艙門！夫妻抱孩驚坐全程：以為是自動門
撰文：深圳報業
出版：更新：
10月11日，浙江台州有遊客稱在九峰公園坐摩天輪時工作人員忘記關門，「娃嚇得一動也不敢動」。遊客稱一開始他們發現轎廂不關門以為是自動的，一直等待門關上，之後發現其他轎廂已關門才感覺不對勁，他們靠在轎廂裏坐完全程。
遊客發布的影片中，摩天輪的座艙運行臨近最高點，一側的座艙門沒有關閉，男子將孩子抱到座艙內側。
父親將孩子抱到座艙內側，驚險地坐完一圈：
+3
發布者稱，事發地點為浙江台州九峰景區。乘坐之初，他們以為是自動門，還好奇為什麼門一直不關。後來看到其他座艙的門已經關閉，才意識到工作人員忘記關門了。座艙內空間大，有呼叫系統，打給工作人員後，對方讓靠裏面坐，他們就這樣坐完了全程，「後來退票了，但這項目畢竟是高空項目，萬一出問題，後果不敢想。」
多名網友評論區稱，上午摩天輪停了幾分鐘。發布者回覆，「我們下來的時候，停了幾分鐘，不知是不是同一時間。」
12日，九峰公園人員稱，周日遊客多，工作人員忘記按關門按鈕，涉事員工已開除，已給涉事遊客免票並賠禮道歉。目前多部門已介入處置此事，該項目已停業整改。黃巖區市監局人員稱已介入調查。
公開資料顯示，該摩天輪高度49.9米，共設25隻全景透明座艙，單艙可容6人，總承載量達150人，是該景區今年國慶運行的地標項目。
【延伸閲讀】女客安全帶未戴 機動遊戲突啟動慘遭半空拋飛 幸獲途人接住救命（點擊放大瀏覽）
+3
印度廟會摩天輪運轉中超載倒塌 至少30傷｜有片美國德州過山車突故障 8學生高空受困數小時後獲救｜有片彈弓椅「升至最高點」鋼纜突斷裂 半空猛甩撞柱 2童困90米高空首搭遊輪變噩夢 28歲女玩鞦韆「下體重創腫如西柚」 驚悚畫面曝