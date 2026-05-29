美國德州過山車突故障　8學生高空受困數小時後獲救｜有片

位於美國德州加爾維斯頓（Galveston）的遊樂碼頭（Pleasure Pier）於5月28日發生遊樂設施故障，園內知名設施「鐵鯊」（Iron Shark）過山車因故障暫停，8名學生受困高空數小時，最終在消防人員救援下全部人平安脫困。



據現場監控記錄，該過山車於當日下午5時21分突發停止。加爾維斯頓消防局在5時37分接獲報案，隨即出動雲梯消防車進駐園區開展救援。

「鐵鯊」是園區最高的遊樂設施，設有100英呎（約30.5米）垂直陡坡。從現場畫面看到，被困位置高空懸空，救援難度較大，救援人員架設設備，逐層將被困學生轉移至地面。

校方休斯頓獨立學區（HISD）證實，8名被困人員均為STEM學院的中學生，當時正參與學校組織的校外研學參訪活動，隨行還有教職人員及監護人。校方事後表示，所有學生均平安無恙，已第一時間聯繫所有學生家長說明情況。

園區運營方回應稱，此次停機屬於設備故障觸發的自動安全制動機制，屬預設保護程序。官方強調，該過山車將接受全面檢查，確認無隱患後才會重新對外開放。