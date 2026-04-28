彈弓椅「升至最高點」鋼纜突斷裂 半空猛甩撞柱 2童困90米高空
撰文：中天新聞網
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西班牙塞維利亞一處熱門遊樂園發生驚悚意外。
一座彈射式遊樂設施的鋼索突然斷裂，導致兩名兒童被困在90米高的空中。
2童受困半空
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這項名為「鋼鐵極限」（Steel Max）的彈射椅遊樂設施在正常啟動後，乘客會以約160公里/小時的速度被彈射到空中。然而當地時間4月24日卻發生一起意外，在設施啟動後的幾秒，一根鋼索似乎從桿頂斷裂，導致座椅艙撞向對面的桿子。
社交平台上流傳的影片中還可以聽到圍觀者的尖叫聲。
塞維利亞緊急服務部門在Facebook上發文稱，這起事故造成4人受到輕傷，皆在現場接受治療。據當地媒體報導，當時有2名兒童被困在空中。西班牙國家警察已接手對這起事故的調查。
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