彈弓椅「升至最高點」鋼纜突斷裂　半空猛甩撞柱　2童困90米高空

西班牙塞維利亞一處熱門遊樂園發生驚悚意外。



一座彈射式遊樂設施的鋼索突然斷裂，導致兩名兒童被困在90米高的空中。

西班牙遊樂園的遊樂設施發生意外，嚇壞現場民眾。（X@Metropoles）

2童受困半空

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這項名為「鋼鐵極限」（Steel Max）的彈射椅遊樂設施在正常啟動後，乘客會以約160公里/小時的速度被彈射到空中。然而當地時間4月24日卻發生一起意外，在設施啟動後的幾秒，一根鋼索似乎從桿頂斷裂，導致座椅艙撞向對面的桿子。

社交平台上流傳的影片中還可以聽到圍觀者的尖叫聲。

塞維利亞緊急服務部門在Facebook上發文稱，這起事故造成4人受到輕傷，皆在現場接受治療。據當地媒體報導，當時有2名兒童被困在空中。西班牙國家警察已接手對這起事故的調查。

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