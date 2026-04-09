女客安全帶未戴　機動遊戲突啟動慘遭半空拋飛　幸獲途人接住救命

墨西哥一場復活節嘉年華近日發生驚悚意外。



一名女子在搭乘名為「鐵鎚」（The Hammer）的遊樂設施時，因座艙劇烈晃動不慎滑出座位，整個人懸掛在半空中。就在她即將重摔落地的千鈞一髮之際，底下一名英勇男士飛奔上前，奇蹟似地徒手接住墜落的女子。

示意圖（Unsplash@Jahanzeb Ahsan）

驚悚瞬間！女子半空遭甩飛

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4月2日拍攝的影片顯示，事件發生於墨西哥奧梅特佩克（Ometepec）的復活節市集。根據現場拍攝的恐怖畫面顯示，這座大型遊樂設施在運行時疑似失去控制，產生極劇烈顛簸。強大的甩動力道導致其中一名女性乘客滑出座位，隨著設施翻轉，她直接從高處被拋向地面。

當時現場氣氛極度緊張，三名目擊者見狀立刻衝向設施下方試圖救援。就在女子墜地前的一刻，她精準地掉進其中一名男子的懷抱中。雖然女子飽受驚嚇，但所幸因路人的「神救援」保住一命，隨後能自行站起離開現場。

疑孩童誤觸開關闖禍

除了這名險些墜地的女子外，當地官員證實，這起事故共造成另外4名乘客受傷。其中2人被緊急送往當地醫療中心，另外2人則在現場接受評估，所幸傷者均無生命危險。格雷羅州（Guerrero）風險管理與民防秘書處在新聞稿中將此事件描述為「機械故障」。

然而，根據現場目擊者的說法，意外發生時工作人員正在為乘客繫安全帶，卻有一名孩童疑似趁機啟動了設施開關。據悉，這名涉嫌肇事的孩童在事發後已逃離現場，警方目前正積極尋找該名孩童及其家長的下落。

格雷羅州民防部門表示，調查人員已核實該嘉年華的所有遊樂設施均持有必要的許可證及強制保險。技術人員目前正進行相關檢查，以確定事故的確切原因，並確保設施符合必要的安全標準。

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