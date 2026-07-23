首搭遊輪變噩夢　28歲女玩鞦韆「下體重創腫如西柚」　驚悚畫面曝

一趟期待已久的遊輪假期，最後竟變成一場高額醫療與漫長治療的噩夢。美國路易斯安那州一名28歲女子首次搭乘遊輪出遊，卻在洪都拉斯參加岸上活動時，因繩索鞦韆疑似發生設備問題，導致私密部位受到嚴重創傷。她起初以為只是擦傷，沒想到傷勢迅速惡化，私處腫脹到「像葡萄柚（西柚）一樣」，甚至痛到無法行走，只能靠輪椅移動。由於病況持續惡化，她不僅接受兩次手術，還得搭乘醫療專機返美治療，整趟旅程光是醫療撤離與相關費用就高達5萬美元（約39萬港元）。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，來自路易斯安那州的28歲女子Kirsten Lindsey，與男友搭乘嘉年華遊輪展開人生第一次遊輪旅行。旅程進入第三天時，兩人在洪都拉斯參加岸上遊覽活動，她使用一座繩索鞦韆時發生意外。男友事後在GoFundMe募款頁面表示，依照他們事後了解的情況，疑似是牽引繩或吊掛裝置沒有正確固定，導致她盪出去後，繩索突然在雙腿之間瞬間繃緊，造成生殖器部位受到極為嚴重的創傷。

示意圖（Unsplash@natary t）

女子郵輪之旅遭繩索卡下體 私處「腫如葡萄柚」 超驚悚忍痛墜河畫面曝光：

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事故發生當下，Lindsey一度以為只是輕微擦傷，返程途中還試圖忍痛保持鎮定，不希望破壞難得的旅行氣氛。然而沒過多久，她的傷勢急速惡化，疼痛愈來愈劇烈，腫脹程度也不斷加劇，最後甚至無法自行站立與行走，只能依靠輪椅返回遊輪房間。男友形容，她的私密部位最終腫脹得「像葡萄柚一樣」，讓原本的度假行程徹底喊停。

返船後，Lindsey立即在遊輪醫療中心接受數小時治療，但情況始終沒有改善。她的母親透露，兩人在船上醫療中心待了超過12個小時後，才得知最近能安排醫療撤離且具備機場的地點，是墨西哥的科斯塔瑪雅。期間醫療團隊提出數種方案，包括直接搭醫療專機返回美國、先前往鄰近島嶼再自行返國，或留在船上的醫療設施持續觀察，而她最終在船上醫療中心待了約26個小時。

Lindsey男友表示，僅在遊輪上的醫療照護就收到約3500美元（約2.7萬港元）的帳單，且還不包含醫師診療、藥物及後續手術費用。更令人擔憂的是，她在止痛藥作用下曾出現睡著後呼吸停止的情況，醫護人員甚至必須努力讓她保持清醒。眼見病況持續惡化，兩人決定選擇醫療專機返美，但航空醫療公司要求先支付2萬美元（約16萬港元）押金，返國後還需再支付3萬美元（約24萬港元），相關醫療撤離費用總計高達5萬美元。

在惡劣天候下，Lindsey先搭救護車前往機場，再轉乘私人醫療專機飛往佛州勞德岱堡，並於當地醫院接受第一次手術。不過因傷勢仍相當嚴重，醫師認為她無法搭乘一般航班返家，只能改以陸路方式返回路易斯安那州，之後又在當地醫療中心持續接受治療。不久後，她因傷勢問題再次前往急診並住院，接受第二次手術。

在惡劣天候下，Lindsey先搭救護車前往機場，再轉乘私人醫療專機飛往佛州勞德岱堡，並於當地醫院接受第一次手術。（GoFundMe）

男友事後在社群平台透露，多位醫療人員都表示，從未見過如此「特殊且嚴重」的傷勢，但仍全力設法避免留下永久性後遺症。他也慶幸女友最後能回到家鄉，由熟悉的醫療團隊接手治療，而不是持續依賴旅途中有限的醫療資源。

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