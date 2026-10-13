貴州男同酒樓同日與兩女辦婚宴百日宴惹議　官方拆解為何不涉重婚

10月11日，有網民發布影片稱，一名男子在貴州六盤水同一酒樓，一邊與現任妻子舉辦婚宴，另一邊則與另一名女子舉辦小孩的「百日宴」。事件引發重婚質疑，網民更直呼「短劇都不敢這麼拍」。

據貴州六盤水鍾山區官方渠道消息，男子僅與辦婚宴的女子存在法定婚姻關係，與前女友育有子女但未進行婚姻登記，「百日宴」不構成重婚。



一名男子在貴州六盤水同一酒樓與一名女子辦婚宴。（微博）

一名男子在貴州六盤水同一酒樓與一名女子辦婚宴。（微博）

《新京報》報道，10月12日，涉事酒樓商家稱確有此事，兩場酒席分別由兩家人簽約。宴會當天曾發生糾紛，工作人員報警，但兩場酒席最終順利完成。「這兩家不知道是什麼情況，吵起來了，不過順利進行完了，我們的（酒席）錢都收回來了，錢一分沒少，也沒有人員受傷。」

涉事酒樓商家稱兩場酒席合約分別由兩家人簽訂，宴會當天曾發生糾紛。（新京報）

報道引述當地官方渠道消息，涉案男子吳某峰與現任妻子孔某涵已登記結婚，其與前女友林某育有子女但未進行婚姻登記，「百日宴」不構成重婚。雙方有經濟糾紛，多部門正在聯動處置。

事件引發網民熱議，多人表示此事太過戲劇化，「短劇都不敢這麼拍」「時間管理大師」。也有人質疑「重婚罪」的定義，「如果連這個都不叫重婚，那重婚罪的定義是不是應該改改了」「感覺重婚比登天還難」「現在重婚門檻這麼高了嗎？」

事件引發網民熱議。（微博）

事件引發網民熱議。（微博）

針對此事，內地律師分析，根據《刑法》第258條，重婚罪分為兩種：一是已有合法婚姻，再次登記結婚；二是有配偶，又和他人以夫妻名義長期穩定共同生活。律師表示，本案中的男子和一人領證，與前女友是同居育子、未進行婚姻登記，百日宴不等於對外以夫妻名義共同生活，因此可能不滿足重婚罪要件。

另一名律師表示，是否重婚要視乎男子與現任妻子登記結婚的時間，「若吳某峰與孔某涵登記結婚在先，之後又與林某以夫妻名義同居並育有子女，此時孔某涵是合法配偶，吳某峰可能涉嫌重婚罪。」