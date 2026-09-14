美軍首次啟動太空實飛演習　檢驗打擊能力　料組「太空版北約」

【軍事】9月第一周，美國太空司令部啟動「阿波羅機動」演習，演練攻擊軌道目標。外媒稱：「星球大戰」已經拉開帷幕



美國妄圖構建太空軍事霸權，這對軌道安全產生什麼影響？

美國太空軍在科羅拉多州對新型遠端模組化終端干擾器（RMT）進行測試。（美國太空軍網站）

美太空司令部公布演習內容時 淡化攻擊色彩

當地時間8日，美國太空司令部發布消息稱，日前舉行了首次太空實飛演習，通過真實航天器開展在軌機動操作，測試美國在太空競爭和衝突環境下開展行動的相關理念和能力，驗證對抗環境下的後勤保障能力，推進與盟友及商業航天力量的協同。據介紹，此次演習代號為「2026阿波羅機動」，在9月第一周進行。

「阿波羅機動」演習中，美國太空司令部檢驗三大任務能力：

其一，協調實施低軌、中軌和地球同步軌道上的機動行動。

其二，完善軌道機動作戰理念，改進未來行動規劃。

其三，將參與「奧林匹克捍衛者」行動的多國部隊以及商業航天公司納入行動框架。



CCTV中央電視台軍事評論員魏東旭分析：對外公布演習內容時，美國太空司令部玩起了文字遊戲，淡化攻擊色彩。但從演習內容可以分析出，美國太空軍正在演練利用X-37B無人航天飛機、殺手衛星等裝備，通過機動變軌監控、破壞別國衛星的作戰模式。同時，在軌道上開展持續行動，美國將調動商業航天公司的資源和盟友的力量。比如，美國太空司令部主導的「奧林匹克捍衛者」行動，就有英國、加拿大、澳洲、法國、德國和紐西蘭參與其中。

美國謀劃太空戰 拉攏盟友組建「太空版北約」

法國《回聲報》近日刊文指出，美國正推動與歐洲在太空安全方面的合作。今年春季，美國太空司令部發布兩份綱領文件，正式確立太空作戰方式。法國太空司令部對此評論稱：

美國太空司令部在文件中推崇無限制進攻，把太空定義為「作戰領域」；在「美國優先」導向之下，美國在太空層面將變得更加好戰。

顯然，美國是太空安全的最大威脅和太空軍備競賽的最大推手。其將太空界定為「作戰疆域」、推進太空戰場化的行徑，已經嚴重威脅各國共同安全。

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