被主持稱中國知名歌手！周杰倫IG轉發影片「認證」　兩岸網民對轟

近日，華語樂壇天王周杰倫以特別嘉賓身份出席「2026上海勞力士大師賽」，主持人在現場用英文介紹其為「famous Chinese singer」，他點頭致意。賽後，周杰倫將包含這段介紹原聲的影片轉發至個人Instagram，引發了大量台灣網民及綠營支持者在評論區破防。



周杰倫現身2026上海勞力士大師賽現場。（中國新聞網）

10月7日，周杰倫現身2026上海勞力士大師賽現場，主持人以「great, famous Chinese singer Jay Chou」介紹他。（Instagram@jaychou）

據內媒報道，10月7日，周杰倫現身2026上海勞力士大師賽現場，被授予賽事「超級摯友」稱號。現場主持人以「great, famous Chinese singer Jay Chou」介紹他，他隨即微笑點頭。賽後，周杰倫親自將這段包含「中國知名歌手」介紹原聲的短片完整轉發至自己的Instagram，此舉迅速引發台灣島內網民和大陸網民熱烈討論。

周杰倫現身2026上海勞力士大師賽現場。（中國新聞網）

大批台灣綠營支持者在其評論區留言，堅稱周杰倫是「台灣歌手」，「He's Taiwanese」「Since when did he became Chinese」，還有人解釋稱是「中文歌手」而非「中國歌手」。另有網民指責主持人未做調查，介紹不當。不過，也有多位大陸網民反駁稱，「周杰倫從始至終都是一個態度，澳網也表明了『中國網球選手』」「杰倫自己都轉發了，意思不言自明」。

有評論則稱，周杰倫一向對中華文化認同度極高，有許多網民回顧了周杰倫多年來的公開言行表示，他在多次採訪中都稱自己「身為中國人」。

該分析指，出道二十餘年間，他創作了《青花瓷》《龍拳》等中國風歌曲。今年年初，他出戰澳洲網球公開特別賽時，官方賽事籤表上的國籍欄被標記為「CHN」，「足以證明其立場」。