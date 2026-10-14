滴露廣告現「沒被男人污染過」台詞涉性別歧視　兩公司被罰百餘萬

消毒護理品牌滴露（Dettol）母公司利潔時中國（投資）有限公司，日前因廣告出現「我可以不是第一次，但我未來的老婆不行」、「乾乾淨淨沒被別的男人污染過」等物化女性的言論引起爭議，大批消費者發起集體抵制。



10月13日，市場監管總局公布7起涉導向違法廣告典型案例，案例顯示，滴露廣告相關兩家公司因上述廣告涉性別歧視與妨礙公序良俗被罰沒款合計106.5萬元人民幣（下同）。



兩公司被罰款百餘萬

10月13日，市場監管總局公布7起涉導向違法廣告典型案例，其中包括上海市市場監管局查處上海曼倫商貿有限公司、廣西瞬視信息科技有限公司違法廣告案。

經查，上海曼倫商貿有限公司（廣告主）與廣西瞬視信息科技有限公司（廣告經營者）約定，共同設計、製作、發佈「滴露衣物消毒液」廣告宣傳影片。廣告中含有「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」等物化女性的內容，違反了「廣告不得含有性別歧視的內容」「廣告不得妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」等有關規定。

2026年9月，上海市市場監管局依據有關規定，對上海曼倫商貿有限公司作出罰款80萬元的行政處罰，對廣西瞬視信息科技有限公司作出罰沒款合計26.5萬元的行政處罰。

滴露廣告涉性別歧視

涉事廣告時長近5分鐘，以男主視角出發，他發現女友有同居史後選擇分手，並稱「我說你怎麼那麼會呢，原來都是別人調教過的」「真是不自愛，跟別人同居那麼久」「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」「還好我遇見現在這個她，乾乾淨淨沒被別的男人污染過」「好不容易找到一個純的」等。

廣告將女性情感經歷污名化為「被污染」，相關表述引發爭議，大量網民批評滴露物化女性、製造性別對立，部分消費者在社交平台抵制品牌方。

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6月22日，滴露母公司利潔時中國（投資）有限公司發聲明致歉稱，經調查，該廣告由第三方達人為滴露品牌創作，通過劇情反轉的敘事方式，講述人們應當打破不平等的兩性觀，提倡健康自信的戀愛觀與生活方式。品牌方稱，廣告設計本意為批判性別偏見的劇情，但令許多人尤其是女性感到被冒犯。其中存在的內容表達缺陷與審核失職，責任不容推脫，對此致以誠摯歉意。