稱課程含「朱古力」屬性被指辱男　北理工女教師涉性別歧視被炒魷

北京理工大學9月29日通報，教師裴某因嚴重違反教師職業道德，被取消研究生指導教師資格、撤銷教師崗位任職資格並解除聘用。涉事教師裴軼曾在選課群組中稱，其課程含有「一定的朱古力屬性」，可能會讓某些同學不適，該言論引發爭議。



網民質疑教師將異性學生預設為「狗」

事件源於該校一門名為《數字時代的女性權益保護》的選修課程。據網傳聊天記錄顯示，涉事教師裴軼在選課群組向學生發出通知，稱該課程「有一定的朱古力屬性，可能會讓某些同學不適」，並建議純粹為獲取學分或湊熱鬧的學生及早退課。

該言論被部分學生及網民質疑是套用網絡流行語「人食朱古力無事，狗食朱古力會死」暗指「能接受的你是人，不能接受的你跟狗差不多」，質疑她將異性學生預設為「狗」，涉嫌侮辱男性。

由於狗狗的身體無法正常代謝朱古力中的可可鹼（Theobromine）與咖啡因，因此誤食朱古力會有中毒風險。（網絡圖片）

裴軼其後聲稱，自己說「朱古力」是引用《阿甘正傳》（Forrest Gump）「生活就像一盒朱古力」，並非借用上述網絡梗，但有關解釋未獲接受。

與此同時，裴軼過往在個人社交帳號上「我支持男的低人一等」等言論的截圖亦在網上流傳，進一步加劇對其「製造性別對立」的批評。

與此同時，裴軼過往在個人社交帳號上「我支持男的低人一等」等言論的截圖亦在網上流傳，進一步加劇對其「製造性別對立」的批評。（網絡圖片）

公開資料顯示，裴軼，甘肅蘭州人，為英國利物浦大學法學碩士、英國修咸頓大學法學碩士、南開大學法學博士、中國政法大學博士後，曾任北京理工大學法學院助理教授、碩士生導師、院長助理，主要從事競爭法學、知識產權法、數據法、歐盟法方向的研究。

2024年，她入選北京市法學會「百名法學青年英才」培養計劃，並獲北京理工大學第十八屆「我愛我師」全校最受歡迎專業課教師稱號。

胡錫進：處理屬「最高處罰」

前環球時報總編輯、知名媒體人胡錫進29日晚發佈長文，指北京理工大學解聘裴軼，「雖沒有展開解釋，但態度堅決」。

他表示，解聘對裴軼來說屬於「最高處罰」，又指裴軼開設的選修課至少已在北理工持續2年，課口碑不錯，她還獲得了2024年北理工「最受歡迎老師」稱號，但這些信息不足以構建保護其聲譽的防火牆。

他又指，若裴軼屬於受了委屈，「我相信北理工校內會傳出與網上對她一面的批評有所不同的聲音」。在裴軼自己缺乏強有力申辯，北理工校內也沒有足夠聲音為其辯駁的情況下，學校對她的處理應該就是這件事的最終結論。