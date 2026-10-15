貴州1歲童誤食｢針孔毒雞蛋｣險死！鄰居稱注射老鼠藥為毒死黃鼠狼

10月14日，貴州貴陽有網友發文稱自己1歲的寶寶食用的雞蛋裏被人注射老鼠藥投毒。



14日下午，孩子的父親顏先生告訴內媒記者，8月15日凌晨，他1歲的兒子渾身劇烈抽筋、身體僵硬、意識喪失。被送往醫院搶救，檢測結果顯示，確診孩子氟乙酸根離子(老鼠藥)中毒、中樞性呼吸衰竭等8項重症，在ICU靠呼吸機和急救藥物維持微弱生命體徵。孩子做過血液淨化，被下了3次病危通知，治療20天後才出院。

10月14日，貴州貴陽有網友發文稱自己1歲的寶寶食用的雞蛋裏被人注射老鼠藥投毒。（微博@大河報）

1歲幼兒被投毒，食用的雞蛋竟被鄰居注射老鼠藥：

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被查出孩子中毒後，顏先生立即報警，警方調查發現孩子食用過的雞蛋上有針孔，並從蛋殼內檢出老鼠藥成分。顏先生稱，他們住在鄉下，自家的雞散養在周圍，投毒的蛋就被扔在家門附近，他誤以為是家養雞產的蛋，便撿回家食用。

事後，顏先生50歲的鄰居胡某投案自首。目前，胡某已被逮捕，但不願意承擔7萬多元醫藥費。據胡某供述，他是想下毒給黃鼠狼。顏先生稱，目前孩子居家靜養已出現腦出血、腦萎縮、腦水腫，後遺症仍未知。

警方出具的立案告知書。（微博@大河報）

10月14日，記者聯繫貴陽市公安局花溪分局了解此事，該局刑偵大隊一名民警表示具體案情無法透露。目前，該案仍在調查處理階段。顏先生一家一邊為孩子安排康復干預，一邊持續跟進刑事程序、追索民事賠償。

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