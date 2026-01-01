馬鞍山武校早餐投劇毒老鼠藥致7童亡逾百傷　兩漢28年後終伏法

1997年6月，安徽馬鞍山市和縣南北少林武術學校發生一宗集體中毒事件，致130人中毒，7人死亡，死者最小的十歲左右，最大的也不過十五六歲。



兩名投毒者付澤階、朱祖林潛逃26年，於2023年被捕，2024年被判處死刑。在2025年底，兩人被執行死刑，為這宗惡性案件畫上句點。受害者家屬稱，這是他們最大的欣慰，惟法院判決賠償的喪葬費還沒拿到。



圖為武術學校學生合照。（《澎湃新聞》）

食物中投放老鼠藥

香港01此前曾報道過，1994年左右，被告人朱祖林和彭某某在經營武館過程中發生矛盾，隨後彭某某另行經營一間武術學校，並將過往武館教練及大部分學生帶走，令朱祖林懷恨在心。於是，朱祖林拉攏同樣不滿彭某某的武術教練付澤階，計劃實施報復。

1997年6月29日晚，付澤階在武校早餐食物中投放老鼠藥，次日百餘名師生身體不適，其中七名學生中毒死亡。事後，付澤階、朱祖林竄至多地潛逃多年，直到2023年才先後落網。

安徽和縣南北少林武術學校發生一宗集體中毒事件，7名學生因搶救無效死亡，最小的十歲左右，最大的也不過十五六歲。圖為其中一名死者。（《澎湃新聞》）

「那麼多人吃，每個人分到的量很小，應該不會死人」

綜合內媒報道，馬鞍山市中院一審判決書披露了案件更多細節。付澤階稱，朱祖林向他承諾，只要能搞垮彭某某的武校，便支付5萬元（人民幣，下同）報酬，當時給了他500元定金。

為了拿到5萬元，某天付澤階聽到市場商販賣老鼠藥，便有了用老鼠藥投毒的想法，但他並沒有想要毒死人，「那麼多人吃，每個人分到的量很小，應該不會死人。」而朱祖林則稱，他有提出過報復成功可以給兩萬元錢，但不同意付澤階投毒，也沒有給500元定金。

據悉，付澤階買的老鼠藥又叫做沒鼠命、424，是一種劇毒化學品，化學名為「四亞甲基二碸四胺」，毒性極強，相當於青化鉀的100倍，砒霜的300倍，無特效解藥。

2024年，法院審理認為付澤階、朱祖林為共同犯罪，均以投毒罪判處死刑，剝奪政治權利終身，連帶賠償各附帶民事訴訟原告人相應的經濟損失。

據財新網報道，雖然部分死者家屬提出索賠死亡賠償金、喪葬費等101萬餘元，但法官調解後的民事賠償金額只有4.9萬元的喪葬費。付澤階表示自己沒有經濟賠償的能力，而朱祖林則稱願盡最大的努力賠償。

《新京報》報道，付澤階和朱祖林被執行死刑後，有死者家屬特意去祭拜孩子，告訴他們這個消息，希望孩子可以安息。