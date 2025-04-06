內地男掃墓邊磕頭邊刮彩票大賺萬元　墳前興奮拍片大讚：祖宗顯靈

廣西一名男子5日掃墓時在墳前開彩票「刮刮樂」，驚喜刮中10280元人民幣，據稱這是他人生中第一次獲得如此高額的獎金，令他十分激動，當場在墳前大讚「祖宗顯靈」。



綜合內媒「四川觀察」與「潮新聞」6日報導，廣西崇左的一名男子用600元人民幣買了60張刮刮樂，清明節掃墓後希望祖宗保佑他刮彩票中獎，抱著試試看的心情在墳前刮起了彩票。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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該男子先刮中4000元人民幣，連忙去給祖宗磕了4個頭，隨後又刮中6000元人民幣，最後一共刮出10280元人民幣。

他激動表示，自己平時很少中獎，「幾乎都是倒貼的」，第一次有這種中獎，直接在墳前豎起大拇指，為「祖宗顯靈」點讚。

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這一新聞登上新浪微博熱搜後，許多內地網友表示羨慕：

「沾沾喜氣。」

「真是祖先保佑。」



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不過也有人質疑其真實性：

「刮中了再來擺拍一次是嗎？」

「這是賣彩票的廣告吧。」

「彩票又沒人買了，清明節也要催你們買彩票。」



還有人調侃道：

「太公表示你已花光今年所有運氣。」

「讓你祭祖，不是來許願的。」

「他是死了，不是成仙了。」



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