甘肅幼稚園247幼童血鉛異常案宣判　負責人判無期　園長囚15年

2025年7月，甘肅天水麥積區褐石培心幼稚園爆出駭人聽聞的血鉛超標事件，247名幼兒及多名教師被檢測出血鉛異常。調查顯示，幼稚園園長朱敬琳及負責人李慧芳為擴大生源及增加收益，同意後廚人員將網購的明確標示「禁止食用」的彩繪顏料添加進食品，只為讓糕點顏色更鮮艷。



10月16日，甘肅省蘭州市中級人民法院對天水市麥積區褐石培心幼稚園生產、銷售有毒、有害食品案進行一審公開宣判，涉案幼稚園負責人為李慧芳被判處無期徒刑，幼稚園園長朱敬琳被判處有期徒刑15年，其餘4名後廚工作人員亦分別被判處6年至8年不等有期徒刑。



褐石培心幼兒園。

培心幼兒園提供的餐食。（極目新聞）

據此前報道，2025年7月，甘肅天水麥積區褐石培心幼稚園爆出駭人聽聞的血鉛超標事件，247名幼兒及多名教師被檢測出血鉛異常。事後，甘肅省成立省委省政府調查組，證實幼稚園園長朱某琳及投資人李某芳竟同意後廚人員將網購的明確標示「禁止食用」的彩繪顏料添加進食品，只為讓糕點顏色更鮮艷，好擴大生源、增加收益。

針對外界質疑為何不買天然果蔬粉（食用色素），調查顯示，該幼稚園曾購買使用天然果蔬粉（食用色素），價格為5.04元/100g，較顏料價格低，但使用比較後認為摻入顏料更鮮亮。

幼兒園後廚製作食品時添加彩繪顏料。（影片截圖）

10月16日，甘肅省蘭州市中級人民法院一審公開宣判被告人李慧芳等六人生產、銷售有毒、有害食品一案，以生產、銷售有毒、有害食品罪分別判處李慧芳無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產50萬元，判處朱敬琳有期徒刑十五年，並處罰金30萬元，並對該幼稚園後廚工作人員牛愛元、文亞芳、賀旭霞、安春玲分別判處八年至六年不等的有期徒刑，並處罰金。

多名患兒留院。（極目新聞）

蘭州市中級人民法院經審理認為，天水市麥積區褐石培心幼稚園實際負責人李慧芳、執行園長朱敬琳身為幼稚園管理人員，違反國家食品安全管理法規，授意、安排牛愛元、文亞芳、賀旭霞、安春玲在生產、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料，供幼兒和教職工食用，造成嚴重不良後果，六被告人行為均已構成生產、銷售有毒、有害食品罪，情節特別嚴重。根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，遂依法作出上述判決。