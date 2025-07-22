甘肅逾二百幼兒鉛中毒案後　內地發布首個校園配餐國家標準

近日，甘肅天水麥積區褐石培心幼兒園爆出駭人聽聞的血鉛超標事件，二百多名幼兒及多名教師被檢測出血鉛異常，省委省政府調查組證實園方為加強招生吸引力，在食物加入彩繪顏料，引發社會震驚。事件亦引發外界對校園餐安全及監管的廣泛關注，為規範校園配餐行業，近日，市場監管總局發布首個「校園配餐服務企業管理指南」國家標準，將於12月1日實施，旨在從原料採購到配送全鏈條確保學生餐安全。



據新華社及央視報道，該標準適用於為中小學、幼兒園提供配餐及配送服務的企業，涵蓋食譜管理、原料採購、加工製作、備餐配送、用餐服務、應急處理等環節。標準要求，米、麵、油等大宗食品需集中定點採購，保留每批次檢驗報告，每年至少進行一次全品類檢測，重點檢查農藥殘留等安全指標。同時引入「互聯網＋明廚亮灶」系統，向學校、家長公開關鍵加工流程；每日送餐食品需分別留樣，保存不少於48小時。

早前，甘肅天水麥積區褐石培心幼兒園爆出駭人聽聞的血鉛超標事件，調查顯示，幼兒園園長朱某琳及投資人李某芳竟同意後廚人員將網購的明確標示「禁止食用」的彩繪顏料添加進食品，只為讓糕點顏色更鮮艷，好擴大生源、增加收益。7月20日，當局公布調查結果，證實園方為加強招生吸引力，加入彩繪顏料，受害幼兒人數更上修到247人。最終，天水市委書記等10人被問責。

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培心幼兒園提供的餐食。（極目新聞）

幼兒園後廚製作食品時添加彩繪顏料。（影片截圖）

多名患兒留院。（極目新聞）

事件不僅違反食品安全法，更暴露了管理與監管的雙重失守。《新京報》社論指出，中國中小學食堂外包及送餐比例超50%，校外配餐模式加劇資訊不對稱，留下監管漏洞。近年來，部分配餐企業在食品安全、衛生管理等方面問題頻發，影響學生健康，甚至引發安全事故。

中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅表示，標準實施需形成企業自律、政府監管、社會監督的責任閉環。建議企業每日自查、每周排查、每月調度；政府將標準納入食品安全考核，違規企業取消招投標資格；學校公開陪餐評價，家長可追溯食譜來源。她還提出推廣中央廚房與衛星廚房模式，地方政府補貼設備成本，避免費用轉嫁至學生。

目前，中國國內有超過46萬所中小學和幼兒園，學生總數約2.37億。校園配餐安全直接關係學生健康，亟需透過標準化管理提升行業透明度與品質。此次國標發布被視為重要一步，後續執行效果仍有待檢驗。