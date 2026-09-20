普林斯頓133年傳統破滅　杜克學費升至76萬　美國留學還值得嗎？

撰文：北美留學生
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2026年7月1日，普林斯頓（Princeton University）的考場裏第一次坐進了監考老師。這所學校從1893年起就讓學生自己監督自己，一百三十三年，從沒破過例。幾乎同一時間，杜克大學（Duke University）給本科生開出的年度賬單是96,597美元（約76萬港元）。一隻手在收緊信任，另一隻手在抬高價格——兩件事發生在同一年。而每年仍有二十多萬中國學生，揣著錢和期待往裏走。

今天不談招生簡章，把濾鏡摘掉，算一算它的賬單、它的規矩、它的光和影。

杜克大學（Duke University）今年給本科生開出的年度賬單是96,597美元。（charles-givens/unsplash）

第一筆賬　一年96597美元

先別談理想，談錢，杜克大學公布的2026-27學年本科生總花費是96,597美元（約76萬港元）。拆開看：學費73,740美元，食宿加常規雜費22,857美元。四年讀下來超過38萬美元，按當前匯率折合港幣將近300萬。

耶魯（Yale University）這個級別的學校，年度花費同樣逼近9萬美元。

比絕對數字更值得盯的是速度，杜克這一年漲了4.95%，同期美國通脹率只有2.4%——學費的漲幅是物價的兩倍多。你支付的溢價在擴大，買到的東西卻沒同步變多。

把鏡頭再拉遠一點：全美大學生揹負的學貸總額已經突破1.7萬億美元，它不是一個統計數字，是壓在整整一代人身上的東西，直接決定他們什麼時候買房、敢不敢辭職、要不要孩子。

對留學生家庭來說，這筆賬還更硬一些：國際生通常不符合美國聯邦助學金的申請資格，學費幾乎是淨支出，也基本沒有議價餘地——少數學校提供校本資助，但那屬於例外，不是常態。

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133年無監考　終結在AI手裏

第二件事，是一套維持了一百三十三年的規矩，在2026年作廢了。從1893年開始，普林斯頓的考試不設監考，學生簽一份榮譽誓約，承諾不作弊、不偷看、不協助他人；教授發完卷子就走，剩下的交給自律。這套「榮譽制度」（Honor Code）早就被寫進學校的自我敘事裏，是普林斯頓最拿得出手的傳統之一。

2026年5月11日，全體教授投票，近乎一致通過：終結它。所有課堂考試恢復監考，7月1日起執行。

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直接的推手是生成式AI，《每日普林斯頓人報》此前對五百多名大四學生的調查顯示，29.9%的人承認自己在作業或考試中作過弊，44.6%的人見過別人違規卻選擇沉默。手機屏幕太小，坐在旁邊的同學根本看不見彼此在幹什麼——AI把作弊變成了「極易實施、極難發現」的事，學生互相監督的那條鏈子，就這麼斷了。

這件事的象徵意義大過制度意義，一所大學最值得炫耀的，從來不是它的圖書館或諾貝爾獎得主，而是它還敢不敢相信自己的學生。當這份相信守不住，自由就自動收縮，越依賴信任的制度，對人的要求越高。

課堂真正獎勵的是「敢」

說完制度，說課堂，這裏有個反差，很多留學生要用整整一個學期才消化得掉。一個託福118分、SAT接近滿分的中國學生，進藤校第一周就崩了。他後來寫下原因：

我習慣深思熟慮再回答，可其他同學已經激情地脱口而出了，他們不一定對，但敢說。

這句話幾乎概括了兩套教育邏輯的迎面相撞。我們從小被訓練的是：想清楚、別出錯、標準答案只有一個。而美國課堂的評分表上，「參與」（participation）本身就佔分——沉默不是謙虛，是缺席。你準備了一個無懈可擊的答案，卻輸在了沒說出口。這不是在說深思熟慮不好，只是當環境在獎勵「敢開口」的時候，習慣「想清楚再說」的人，往往第一個被淹沒。

相比中國留學生，遇到問題脱口而出就回答了，雖然不一定對，但敢說。（ Unsplash@ Quilia）

另一處不同在專業，美國本科前兩年通常不定專業，一個學生可以同時修古希臘哲學、微積分、藝術史和生物，而且這些不是拿來湊學分的「水課」，是必修。這套設計叫通識教育（Liberal Arts，另譯博雅教育），目標不是造一個「會寫代碼的人」，而是造一個「完整的人」。

對照我們這邊：高考志願填完，賽道基本就鎖死了，學金融的不碰文學，學計算機（電腦）的不讀歷史。

一個培養專才，一個培養通才，誰更高明沒有定論，但差異是真的——而且它還有一筆隱性成本：通才走進就業市場時，往往要花更長時間向僱主證明「我到底能幹什麼」。

中國本科生在撤退　全世界在湧入

那還值不值得去？先看人在往哪兒走。網上流傳一個說法：「中國赴美本科生突破22.8萬，首次超過研究生。」這個說法是錯的，而且錯得離譜。

真實數據來自IIE《2025年門戶開放報告》（2024/25學年）：

中國大陸在美留學生共265,919人，佔美國國際生總數的22.6%，按年下降4.1%，連續第二年下滑。

那個被當成「人數」到處傳的22.8，其實是佔比。拆開看更有意思：本科生只有78,583人，已經連降三年，這一年降幅達10.2%；研究生120,229人，仍是本科生的1.5倍還多；另有61,981人持OPT在美國實習。

反差就在這兒：同一個學年，全球赴美讀本科的人數增長了4.2%，讀研的反而降了2.7%。全世界都在「更早地去美國」，唯獨中國本科生在連年退潮，這不是能力問題，是家庭在用腳投票——算完前面那張96,597美元的賬單之後。

還有一個信號來自美國人自己，蓋洛普調查顯示，2025年15至34歲的美國人裏，只有43%認為本地是找工作的好時機；2022年這個數字還是75%。這個年齡段與55歲以上人群的樂觀度差距拉到21個百分點，是全球最大的代際鴻溝。

所以2026年那場畢業典禮上，當矽谷嘉賓在台上暢談「AI是下一次工業革命」，台下傳出的不是掌聲，是噓聲。

學生反感的不是AI，是那種站著說話不腰痛的成功學。

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地下室的那一夜

最後這部分，是濾鏡最照不到的地方，2025年10月15日夜裏，新澤西州羅格斯大學，一名19歲學生在兄弟會地下室被電擊重傷，一度昏迷，住院超過一周。第二名學生伸手想把他從電線上拉開，自己也被電流擊中。

事後，全國性兄弟會組織給出的定性是：這是霸凌（hazing），現場「有水參與」（因水導電發生的意外），涉事的是未登記的新成員。而那棟房子——在事發前三個月的2025年7月檢查中，就已經被查出多項「生命安全」隱患，其中就包括多處電氣危險。

處理結果在全國範圍內都算罕見：組織直接關停羅格斯支部，開除約三分之一成員，並在2026年1月起訴了三十多名涉事學生。

兄弟會起訴自己的成員，這在美國校園裏幾乎是聞所未聞的。

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兄弟會到底是什麼？表面上是社交社團、人脈網絡、慈善活動；往裏看，它常常是一套封閉、排他、把羞辱包裝成「傳統」的圈層機器。全美規模最大的兄弟會之一SAE，這些年來多次因霸凌、性侵、醉酒致死事件被停辦或取締——2015年，其俄克拉荷馬大學支部的成員在大巴上齊聲高唱種族歧視歌曲，視頻流出後全美譁然，支部被校方驅逐。

我們習慣把美國大學想象成「自由平等」的樣板，兄弟會卻把另一面攤開給你看：圈層固化、暴力被稱作「儀式」、精英身份在小圈子裏代代複製。一個學生為了「融入」，可能要在黑暗裏忍受電擊、灌酒和羞辱——而這一切有個好聽的名字，叫「兄弟情誼」。

寫在最後

還是回到那三筆賬：

賬單是明面上的：一年96,597美元，四年38萬，漲幅跑贏通脹兩倍；
規矩是正在變的：133年的榮譽制，結束於2026年7月1日；
文化是雙面的：課堂獎勵「敢說」，兄弟會獎勵「敢忍」。

而中國家庭自己的選擇，也藏在同一份報告裏——265,919人在美，本科生只剩78,583人，而且還在降。全球赴美本科生漲了4.2%，我們降了10.2%。這個差距，比任何一場招生宣講都誠實。

所以別神話它，也別妖魔化它，美國大學是一個高度複雜的系統：通識教育能把人養得更完整，也可能讓你畢業時什麼都會一點、什麼都不精；學術自由鼓勵質疑，而質疑之中又會生成新的從眾；校友網絡是終身資源，也可能變成「傳承錄取」那樣制度化的不公平。

真正值得帶走的只有一句：

教育的終點不是遞給你一個標準答案，而是教會你質疑標準答案本身。

如果你身邊有留美回來的朋友，別問他「值不值」，換個問法：「你在那兒最不適應的是什麼？」你會聽到一個跟招生簡章完全不同的答案。

而如果你正站在這條路的路口，請同時看清三樣東西——它的課堂、它的賬單、它的陰影。

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