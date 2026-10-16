EXO中國成員Lay張藝興TOEFL過關　將於美國留學彌補未上大學遺憾

10月13日，中國男星Lay張藝興（EXO成員）通過個人社交平台分享近況，宣佈自己已經考到了需要的托福（TOEFL）成績，正式成為一名大學生，目前人已在洛杉磯。這一消息迅速登上微博熱搜，引發網友熱議。



張藝興在社交平台上寫道：嘿，大家！來分享一下最近的生活動態～我考到了自己需要的托福成績，現在正式成為一名大學生啦！重新回到校園，學習新的知識，朝著自己的夢想繼續前進。祝我好運吧！

他還用英文向粉絲透露自己身在洛杉磯：

I'm in L.A., where are you guys?（我在洛杉磯，你們在哪裏？）

EXO中國成員Lay張藝興在社交平台上向粉絲分享住處照片及近況：

對於已經在演藝圈發展多年的張藝興來說，重新走進大學校園，是一次不同尋常的人生選擇。

張藝興1991年10月7日出生於湖南長沙，17歲時前往韓國成為練習生，之後以韓國男子組合EXO成員身份出道。由於很早便進入演藝行業，他沒有像同齡人一樣經歷普通的大學生活。

更多EXO中國成員Lay張藝興的照片▼▼▼

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據媒體報道，未能上大學一直是他心中的遺憾。如今，剛剛度過35歲生日的張藝興，終於有機會彌補這一遺憾。

事實上，張藝興此前就曾透露過出國留學的想法。有報道稱，他從今年年初開始準備托福考試，期間仍要兼顧拍戲、音樂製作和演出等工作。如今，他終於拿到了符合自己入學要求的托福成績。至於大家最關心的究竟進入美國哪所大學、托福考了多少分，張藝興本人尚未公布。

目前，網上有消息稱，他此次赴美主要是學習電影相關專業，計劃進行兩至三年的系統學習，未來希望進一步拓展影視創作和導演方面的能力。不過，這些具體安排尚未得到本人或工作室的正式確認。

消息傳出後，不少網友對他的選擇表示支持，認為無論到了什麼年齡，只要有學習的願望，都可以重新開始。也有人好奇，他會如何平衡接下來的大學課程與演藝事業。

近年來，越來越多中國娛樂圈人士選擇暫時放慢事業腳步，赴美學習深造。

2025年，40歲的知名經紀人楊天真前往美國南加州大學（USC），攻讀為期一年的碩士課程。演員金晨此前也曾赴洛杉磯學習英語，並在社交平台分享自己的留學生活。如今，35歲的張藝興也加入了這一行列。

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