湖北00後自製「綠魔滑板」飛天　AI監測實時「教路」保平衡｜有片

科幻電影中的「綠魔滑板」正式照進現實。湖北一名00後科技博主「神奇阿宇」，自學機械與AI，成功DIY出一部可載人懸停的電動飛行滑板。最特別的是，他在空中飛行時，全靠AI透過手機和耳機實時「提場」，以語音指令修正身體姿態。



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渦噴方案曾爆燃 AI分析後轉電動

據《極目新聞》，博主阿宇從小痴迷《蜘蛛俠》反派「綠魔」的飛行滑板。從未上過大學的他，憑毅力自學機械、航空工程及AI編程。

博主阿宇從小痴迷《蜘蛛俠》反派「綠魔」的飛行滑板。（抖音截圖）

研發初期他先試渦噴引擎方案，第一代搭載5台迷你渦噴，推力足以推離3名成年人，但首次合體測試即爆燃起火，燒毀全部油路電路。他將數據交由AI分析，發現是發動機排布過近，高溫廢氣被重新吸入進氣口所致；AI隨即建議放棄高風險渦噴方案。

搭載10套大功率無刷電機 總推力超4人體重

吸取教訓後，阿宇兩個月內研製出2.0電動版，搭載10套推力達30公斤以上的無刷動力總成，總推力可輕易載起4個人的體重，峰值電流高達2000A。

近日他在上海一場科技發佈會上，親自踩着自製滑板飛入舞台中央，以穩定的低空懸停與直線飛行驚艷全場。

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AI實時「提場」修正姿態穩平衡

飛行滑板極難操控，身體稍有傾斜便會失控。阿宇用兩部手機搭建輔助系統，一部裝在滑板內採集姿態數據，另一部戴在手腕。

飛行時AI透過藍牙耳機發出實時語音指令，例如「重心偏左」、「向右屈膝」，引導他調整重心；每次飛完更會生成訓練報告。經過十多日特訓，他終於掌握懸停與直線飛行。