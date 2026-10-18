福建女童頭卡防盜網懸半空　鄰居物管人員冒死踩窗框舉圓凳救命

10月17日，福建龍岩一名被獨留在家的女童頭部卡在家中防盜網，身體懸在半空，驚險萬分。鄰居及物業管理人員發現後，不顧危險踩住窗框，合力高舉圓凳托住女童，防止她因頭部卡住而窒息，消防破門順利解救。



《極目新聞》報道，事發於福建龍岩漳平市「天守陽光城」屋苑，一名赤腳女童不慎將頭部卡在自家防盜網隙縫中，身體懸掛於十多層高空。鄰居與物業管理人員發現後，立即趕到女童下方的單位，踩住窗框合力舉起圓凳，托住女童的臀部並大聲安撫，防止她因懸空拉扯導致窒息。

女童頭部卡在防盜網，鄰居及物管人員高舉圓凳托住女童，以防女童因懸空拉扯致窒息。（極目新聞）

女童頭部卡在防盜網，鄰居及物管人員高舉圓凳托住女童，以防女童因懸空拉扯致窒息。（極目新聞）

由於女童家中無大人，接報趕到的消防員迅速破門進入室內，將女童從防盜網中安全救出。屋苑所在轄區的街道辦工作人員證實，屋苑居民和物業管理工作人員都參與救援。

對於鄰居與物業英勇托舉救人的義舉，網民直言救援人員同樣置身於險地，讚賞他們「奮不顧身，太了不起了」，不少人更表示他們是女童的救命恩人，「這得感謝所有參與救援的人，你們挽救了一個家庭」。

另有網民提醒，幼童不能離開大人的視線，防盜網格如此密集，女童居然仍能鑽出去，呼籲家長平日必須注意居家安全，切勿獨留幼童在家。