官方抽檢168家廠商紙尿片均未檢出毒物甲酰胺　368批次成品全合格

今年6月，内媒《經濟參考報》報道稱，市場上多款知名品牌嬰幼兒紙尿片，被檢出含有毒物質「甲酰胺」（formamide）。醫學檢測機構也在部分嬰幼兒血液、尿液中檢出甲酰胺，瞬間引發外界強烈關注。



據央視新聞15日報道，國家市場監管總局、工信部、國家衛健委及國家疾控局等部門組成的聯合調查組公佈，經全面抽檢全國內地168家生產企業共368批次紙尿片成品，以及複檢相關血液樣本，全部均未檢出甲酰胺。



早前內地媒體爆出市面上多款品牌的嬰幼兒紙尿褲，被檢出含有毒物質｢甲酰胺｣。（荔枝新聞）

據此前報道，《經濟參考報》報道稱，市場上多款知名品牌嬰幼兒紙尿片，包括美國金佰利旗下「好奇 Huggies」、國產品牌「Babycare」及「碧芭寶貝」等，被驗出含有毒化學物質甲酰胺。更有醫療機構檢測，指在部分使用該等紙尿片的嬰幼兒血液及尿液中驗出甲酰胺，瞬間引爆全網關注。

專家指出，甲酰胺具生殖毒性，可經皮膚吸收並在體內蓄積，發育未健全的嬰幼兒若長期接觸，恐面臨生殖系統受損、慢性肝腎破壞甚至致畸風險。

有家長指孩子使用好奇「小森林」系列紙尿褲，臀部均反覆出現紅腫、破潰等症狀。（經濟參考報）

6月22日，市場監管總局、工業和信息化部、國家衛生健康委、國家疾控局針對輿情反映的嬰幼兒紙尿片甲酰胺問題成立聯合調查組。據央視新聞15日報道，調查組對事件進行了全方位核查，公佈調查結果。

國家疾控局對內地全部168家紙尿片生產企業（含代工廠）進行全面抽檢，共採集180個品牌、368批次成品樣品，委託中國疾病預防控制中心、中國質量檢驗檢測科學研究院等權威檢測機構，對重點品牌的腰圍、黏扣等關鍵部位進行32批次分拆檢測，均未檢出甲酰胺。

有醫學檢測機構稱，在部分嬰幼兒血液、尿液中檢出甲酰胺。（經濟參考報）

針對「嬰幼兒血液驗出甲酰胺」的說法，調查組核查了山東省公共衛生臨床中心質譜研究與臨床應用中心。該中心負責人承認其檢測方法尚不完善。專家組核查發現，該中心存在空白基質檢出相同信號、樣本檢測信噪比未達到定性分析基本要求、人為取捨檢測數據點、刪除原始資料等多問題，認為其開展的血液甲酰胺檢測過程不可靠，檢測結論不可信。

調查組將封存的210份血液樣本帶回北京，由院士及專家團隊重新建立科學方法進行平行復檢，210份血液樣本同樣全數未檢出甲酰胺。

（微博＠好奇官方微博）

同時調查組對發佈「檢出甲酰胺」報告的自媒體及檢測機構進行技術復現與分析，發現大量違規及不嚴謹操作，均無法得出檢出甲酰胺的結論。

調查組表示，針對調查發現的醫療機構和人員違規問題，山東省衛生健康委已依據有關規定作出處理。有關部門將持續加強嬰幼兒用品監管，嚴格落實生產企業衛生安全主體責任。