打羽毛球摔倒　湖北男褲袋新購手機秒變火球　慘二級重度燒傷

運動時將手機放在褲袋內，隨時可能引發意外。湖北近日發生一起手機爆燃事故，一名男子在打羽毛球時不慎摔倒，其褲袋內的手機隨即突然爆燃並發出火光，導致該名男子嚴重燒傷送院。



據內媒報道，近日湖北一名網民發布的監控影片引發關注。畫面顯示，一名男子在打羽毛球時不慎跌倒，隨後其褲袋內的手機突然發生爆燃，一旁準備上前幫忙的朋友亦被突如其來的火光嚇得連連後退。

據悉，男子所使用的手機剛購買兩個月，事發後其已被送往醫院接受治療，診斷結果為二度深層燒傷（深二度燒傷，局部傷及真皮深層）伴隨大面積皮膚損傷。

男子打羽毛球摔倒後起身發現手機起火自燃。

男子打羽毛球摔倒後起身發現手機起火自燃。

男子打羽毛球摔倒後起身發現手機起火自燃。

手機電池的「健康狀況」及安全隱患不容忽視。報道指，手機在發生自燃或爆燃前，通常會出現以下四大常見預警訊號。包括，電池鼓包、漏液：手機電池表面若鼓起，甚至有液體流出，均屬電池老化或損壞的表現。

手機異常發燙，若使用過程中手機突然發燙，應立即停止操作，大多數手機在爆炸前都會出現突然發燙的情況；此外，若剛接通電話不久手機便開始發燙，亦可能是電池出現問題。

此外，若在排除充電線與充電插頭故障後，手機仍無法正常充入電量，基本可判斷為電池內部損壞，應立即送修檢測；另一種情況是手機無故頻繁自動重啟，這會使處理器與電池長時間處於高負載運行狀態，極易因持續過熱而引發熱失控危險。

報道提醒，民眾在進行體育運動時應避免將手機揣在身上，防止碰撞引發電池內部結構損壞而釀成意外。