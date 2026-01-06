汕頭13歲男童拖入餐館後亡　疑遭燙傷虐待　老闆謊稱｢感冒致死｣

近日，一宗塵封近三年的未成年死亡事件在廣東汕頭引發關注。2023年1月9日，一名13歲的少年被強行拉入當地一家餐館後，次日不幸身亡。餐館老闆當時辯稱男孩是「感冒致死」，然而屍檢結果顯示，男孩為燙傷導致休克。雖然餐館老闆表示，願協商賠償，但 男孩的祖父母稱，「只想要一個公道，想知道孩子在生命最後的時刻到底經歷了什麽。」事件發生2年，截至2026年1月5日，汕頭警方尚未公布進一步的調查結果。



據「粵知訊」報道，涉事餐館在汕頭金平區老街區已經營多年，遇難男孩的父母也在該餐廳工作長達14年，二人均存在智力殘疾。周邊商戶和老街坊對男孩的父母並不陌生，一位相鄰商鋪的老闆回憶，「兩口子人很老實，就是腦子不太靈光，在餐館工作十幾年了，天天都是最早來、最晚走的。」

親屬介紹，男孩的父母因天生智力殘疾，缺乏覆雜勞動能力，14年前經熟人介紹進入這家餐館工作，主要負責洗碗、拖地、打掃衛生等體力活，「他們工資不高，一個月加起來也就幾千塊，但從來不敢請假，就怕丟了這份工作。」

死亡的13歲男童父母均為殘疾人士。

據悉，男孩從小跟著祖父母長大，父母因為工作繁忙且自身能力有限，雖然無法給予孩子細緻的陪伴，但始終把孩子當作生活的希望，省吃儉用也要給孩子買學習用品和生活用品。出事前，男孩正在當地一所小學讀六年級，成績中等，性格內向但懂事，經常放學後去餐館附近等父母下班，一家人的日子雖不富裕，卻也安穩平和。

2023年1月9日晚，男孩放學後像往常一樣在餐館附近等待父母，卻遭不明人員強行拖拽。有監控影片顯示，一名男子抓住男孩胳膊，硬將他拉進餐館後門，男孩一直掙扎卻無力擺脫。親屬表示，由於監控角度有限，後續餐館內發生的事情則無從知曉，直至翌日上午7時，餐館員工發現男孩倒在廚房角落，已沒有生命體徵。

死亡的13歲男童被拖入餐館後門，監控顯示其生前最後影像。

得知孩子出事的消息後，男孩的祖父母和其他親屬第一時間趕到現場。親屬表示，「我們趕到的時候，孩子躺在地上，身上蓋著一塊布，掀開布一看，孩子的衣服都濕透了，身上還有好多紅印子和破損的地方，根本不像正常死亡的樣子。」而當時餐館老闆匆匆趕來，僅含糊其辭地表示 「孩子可能是感冒了，夜里突發意外沒挺過來」。

該說法並不被親屬接納。他們表示，「孩子身體一直很好，當天早上上學的時候還好好的，怎麽會突然感冒致死？而且身上的傷怎麽解釋？」 要求查看餐館內完整監控，但遭到餐館老闆拒絕稱「監控壞了」。親屬亦堅持要求對孩子的遺體進行屍檢，「我們一定要查出孩子真正的死因，不能讓他就這麽不明不白地走了。」

屍檢報告顯示，男孩因大面積燙傷引發失血性休克致死，其背部、臀部、腿部等多處皮膚存在Ⅱ-Ⅲ度燙傷，燙傷面積達體表總面積的20%，符合燙傷後休克死亡的病理特征，與 「感冒致死」 的說法毫無關聯。

家屬提供報告顯示，男童為燙傷休克致死。

親屬憤怒斥責餐館老闆「睜眼說瞎話」，「這麽嚴重的燙傷，說是感冒致死？」他們懷疑餐館內存在虐待或疏忽照顧的情況，否則一個13歲的孩子不會無故遭受如此嚴重的燙傷，且在受傷後未能得到及時救治。

對此，涉事餐館老闆依然態度含糊表示 「事情已經發生了，願意協商賠償」，但對於孩子為何會被強行拉入餐館、為何會遭受燙傷等關鍵問題，始終不願正面回應。周邊商戶透露，出事之後，餐館曾停業一段時間，後來又悄悄恢復營業，但生意大不如前，「大家都知道這里發生了悲劇，心里都不舒服，沒人願意再來吃飯了。」

事發後，親屬們第一時間向汕頭市公安局金平分局報案。警方表示，已對該起事件進行登記備案，並展開初步調查。惟截至2026年1月5日，警方尚未公布進一步的調查結果，關於男孩為何被強行拉入餐館、燙傷的具體過程，以及餐館是否存在相關責任等問題，仍未得到解答。

有疑似知情人士在網絡留言稱，男孩長期遭餐廳老闆夫婦虐待。安徽媒體「中安在線」則稱，事發當日，男孩是被參觀老闆的女兒強行拖入店內。

安徽媒體稱，男孩是被餐廳老闆的女兒強行拖入店內。

男孩祖父母表示，「我們只想要一個公道，想知道孩子在生命最後的時刻到底經歷了什麽。」 男孩的父母也因智力殘疾，至今未能完全理解孩子已經離世的事實，時常在餐館門口徘徊，念叨著孩子的名字，場面令人心酸。