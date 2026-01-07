汕頭12歲童餐館被燙傷引發器官衰竭致死　警方排除他殺

2023年，廣東汕頭市12歲男童張某在餐館內被燙傷致死，事件引起社會關注。1月6日晚，官方通報稱，張某在餐館內燒水洗澡時，失手將鍋打翻致四肢燙傷，其父未及時將其送醫，數日後張某死亡，排除他殺。



1月6日，汕頭市金平區鮀江街道辦事處通報稱，12歲死者張某為安徽懷遠縣人，與經營餐飲店、同是安徽懷遠縣人的周某是姑表親戚，周某一家長期照顧張某。

2023年1月2日，張某在店內燒水洗澡時，失手將鍋打翻致四肢被開水燙傷。事後，周某為張某購買燙傷藥膏，但張某父親未及時將其送醫。同年1月10日上午，周某發現張某倒在店內，經120到場確認死亡。

張某生前照片。（微博＠單向度猹）

事發後，公安機關迅速通過調查走訪、現場勘查、屍體檢驗等一系列偵查措施，查明張某的死因是被開水燙傷引發多器官炎症反應致急性腎功能衰竭、休克死亡，排除他殺。其身上其他傷痕均為輕微的陳舊傷，經調查，是張某父親平時對其管教造成。金平區有關部門多次組織死者家屬與周某進行調解，目前調解工作持續開展。

汕頭13歲男童拖入餐館後亡 疑遭燙傷虐待 老闆謊稱｢感冒致死｣

據此前報道，張某的父母均為智力殘疾。家屬稱，張父跟着周某打工14年，並帶兒子在周某的餐館打工。

張某與父母合照。（微博＠單向度猹）

死亡的13歲男童父母均為殘疾人士。

2023年1月9日，因張某發燒，周某讓張父買藥，並讓男童留宿餐館。次日，周某發現張某死亡，報警後辯稱病死。同年1月11日，家屬在殯儀館看到張某遺體，認為他不可能是病死，「從頭到腳都是傷，頭部臉部都有，四肢已經燙熟了沒辦法辨認其他傷痕，腿部浮腫跟大象腿一樣」。

警方透露，周某錄口供是稱張某是自己燙傷。家屬表示，周某未提供相關證據，報警時又謊稱張某病死，以及男童出事前曾被人拖入餐館後門的畫面，令他們始終無法接受男童將自己燙死這一說法。