杭州大三女生創業連開20間奶茶店　拆解月營收破百萬內幕

杭州大三女生王語軒近日因憑藉「3萬開奶茶店」、「一年連開20間店」、「月營業額超百萬」引起網絡熱議，不少網民質疑其誇大宣傳或背後有人投資。10月16日，王語軒親自拆解3萬元（人民幣，下同）創業內幕，並分享從擺攤到多地開店的歷程。



王語軒與同學合夥開奶茶店。（杭州日報）

《杭州日報》報道，王語軒生於2005年，目前是中國計量大學的大三學生，曾是籃球運動員。近期有媒體報道她的創業故事後，不少人不相信她初出茅廬能如此順利。

一年前，王語軒用露營車在外擺攤賣「檸檬奶」，今年3月，她與學姐每人出資一半，用3萬元在當地的美食廣場內開了第一間門店，首店僅10平方米檔口，製作奶茶的設備均從二手市場購入，成本極度壓縮。

王語軒強調不開放加盟，靠同學合作開分店。（杭州日報）

王語軒的團隊共4人，她和學姐作為創始人負責出資金、選店和研發口味，另外兩人分別負責專職品牌設計及宣傳推廣。王語軒一邊兼顧學校的課程，一邊在周末跑場地挑選址，「那時候就是地鐵加自行車，從早跑到黑，比我打球還累，回到宿舍倒頭就睡，第二天繼續出門找門店」。隨後的7個月內，她陸續在杭州開了11間門店，後來更延伸至溫州、南京及馬鞍山等地。

在創業過程中，王語軒覺得最難是推廣宣傳，作為「I」（內向型人格）人的她，面對路人根本不好意思開口。她至今記得第一次出攤，自己拖着露營車走了好幾個街區，但只賣出十幾杯，營業額是119.6元。

王語軒擺攤賣「檸檬奶」。（杭州日報）

王語軒擺攤賣「檸檬奶」。（杭州日報）

在浙江財經大學的校園市集上，王語軒的攤位前每天都出現人龍。（杭州日報）

去年11月，在浙江財經大學的校園市集上，王語軒擺了4天攤位，每天都出現人龍，一天要做300至400杯奶茶，她幾乎讓每一位顧客加入自己的粉絲群。後來她「轉戰」小紅書和抖音等平台，用嘗鮮價和優惠活動吸引新客戶，用口味留住回頭客。

王語軒並未開放加盟，外地的門店都是同學、朋友等投資經營，她和合夥人提供技術配方和協助營運推廣。如今，20間門店的月總營業額超百萬元。她澄清，平均每間店的營業額是6萬至7萬元，扣除租金、水電、員工工資和原材料費用後，合夥人每人每月僅分得7000至8000元。

王語軒澄清，月入百萬是20間門店的總營業額，並非個人淨利。（杭州日報）

團隊專門設計了檸檬的卡通形象。（杭州日報）

為了迎合客戶的消費習慣，團隊還專門設計了檸檬的卡通形象，運用在品牌logo、杯身、包裝袋和菜單上。王語軒覺得，亮眼的視覺元素能提升顧客的第一印象，「看到品牌形象好看，可能才會有想喝的欲望，可愛的視覺元素也能給他們情緒價值」。

對於網絡質疑，王語軒雖有點顧慮但仍坦然面對輿論，「我還是做好自己吧」。被問及未來的打算，她決定「先放緩腳步吧，以後的事兒，等成了再說」。