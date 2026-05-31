讀清華去紋眉？廣州女創業月入十萬　讚大灣區一小時圈吸客高效

在很多人眼中，名校畢業生應當從事光鮮及體面的工作，但廣州女孩Yoyo卻選擇了一條破格之路，擁有中國傳媒大學學士、清華大學美術學院碩士頂尖學歷的她，畢業後選擇成為一名紋眉師。



去年6月，她的故事一度上了內地微博熱搜，被不少網民質疑浪費學歷。時隔一年，Yoyo大方分享其創業成績：最高峰時月入高達10萬元（人民幣，下同）。她誇贊大灣區的高效便利為她帶來了源源不絕的客源，客人除了廣州本地人，還有香港、深圳、東莞等，「大家一小時就能到，所有事情都變得更高效、便利。」



yoyo擁有中國傳媒大學學士、清華大學美術學院碩士頂尖學歷。（廣州日報）

生意最好時月入高達10萬

據《廣州日報》報道，目前，Yoyo在北京和廣州各經營一家小型工作室。她既是老闆也是首席技師，還要親自兼顧運營、客服及課程開發，一個人挑起整個團隊的重擔。

Yoyo坦言收入最好時，一個月能達到10萬元。她笑言，剛開始時自己有點「飄」，甚至覺得「下個月說不定能賺20、30萬」，同時消費欲望也隨之膨脹，買了許多衣服。然而，低谷時月收入也會跌至兩三萬元。

Yoyo稱，「現在我的心態相對穩定了。」既然選擇了自由度高但有波動的創業路，就必須承受起伏，如今已學會用平常心面對。

除了創業成績，更讓Yoyo欣慰的是，經過一年的實踐，父母不再視紋眉為「低端行業」，母親甚至會主動到工作室幫忙打掃衛生，也關心她工作累不累，客人會不會為難。之前，Yoyo母親曾哭着反對她做做紋眉師，覺得她浪費學歷。

yoyo坦言，生意最好時月入高達10萬。（廣州日報）

高校經歷成職業核心競爭力

面對外界「清華碩士學歷白費了」的質疑，Yoyo展現出名校生的高格局。她指出，本科在中國傳媒大學就讀戲劇影視美術專業，以及在清華深造的經歷，讓她更關注美的基本原理，這恰恰也成為她的核心競爭力，「我會和客人聊天，了解他們的職業、喜好、平時怎麼穿、是否喜歡化妝，再綜合判斷。」

而對於網民認為父母「教育投資虧損」，Yoyo則反駁：「真正的教育不是以學習和工作為唯一錨點，而是以個人的終身發展作為衡量標準。」她認為在學校見識到的眼界無法用金錢衡量，只要每一步都走得快樂，就已經足夠。

Yoyo認為創業成本低，同時大灣區一小時生活圈可以讓無業變得更效。（廣州日報）

讚大灣區「一小時生活圈」吸客

Yoyo在廣州出生和長大，之所以選擇在廣州創業，她認為是廣州充滿鬆弛感，「花10塊錢也能吃一碟好吃的腸粉」，同時創業成本極低，租工作室不需要花很多錢。

同時，大灣區的高效便利為她帶來了源源不絕的客源。Yoyo介紹，她的客人除了廣州本地人，還有從香港、深圳、東莞、佛山專程跨城過來的客戶，認為大灣區一小時生活圈讓所有事情都變得更有效率，「大家一小時就能到，所有事情都變得更高效、便利。」

同時Yoyo也透露，她的顧客中不乏成功的創業者與企業家，做直播的客人分享行業狀況，做稅務的客人提醒她創業風險。她坦言「不需要特意去經營關係，工作閒聊三個小時，我就學到了別人的成功經驗。」