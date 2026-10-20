成都客訪港怨規矩多「太拘束」　網民斥：到哪都應該守規則｜有片

近日，一名成都遊客在社交平台分享自己在香港的遊玩體驗。該遊客在影片中稱，在香港「過馬路必須要走斑馬線」、「不能亂扔垃圾」、「不能吐口水」等，直言這些行為要被罰款，她認為「太拘束了」。影片發出後，評論區裏眾多網民紛紛反駁稱，這些都是平常應該遵守的規則。



該遊客在影片中表示，到香港旅遊前做了很多攻略，知道「物價高」、「水很貴」，所以自備了食物和水。隨後，她提及在香港不能隨地蹲下，認為「這個規矩很奇葩」。此外，她還說到，在香港過馬路必須要走斑馬線，不能亂扔垃圾、亂吐口水等，動輒就要被罰款，「覺得好拘束」。

言論在平台曝光後，引起大量網民不滿，多人在其評論區反駁稱，「還說拘束，都是平常應該遵守的規則」「不能扔垃圾，不能吐痰，全國各地都是應該的呀」「這不是正常人的行為嗎」「到哪都應該遵守規則」。還有人直接反問，「成都可以隨便吐痰、亂丟垃圾嗎？」

網民反駁。（小紅書）

網民反駁。（小紅書）

根據相關規定，在香港，公眾地方亂拋垃圾與隨地吐痰的定額罰款自2023年10月起已調高至3000港元；而根據《道路交通（交通管制）規例》，行人不遵從交通燈號或在設有行人過路設施15米內胡亂過馬路，經定罪最高可被罰款2000港元。

另據此前報道，內地旅客來香港旅遊的評價一直都較為兩極，有部份旅客認為香港人情味十足，卻有人認為香港的服務態度欠奉。

今年8月，一名內地旅客在社交平台發文，表示來港旅遊期間到一間美妝店購物，因在店內飲用外帶奶茶，被店員勸阻並要求用紙巾包好收起，告知店內嚴禁飲食。事主對此表示不滿，認為香港「規矩太多」。不少內地及香港網民紛紛留言稱，店內禁止飲食屬基本常識與公德心，店員態度已算克制合理，直言要「入鄉隨俗」。