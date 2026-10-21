內地網紅易夢玲稱在巴黎機場遇竊　一轉身行李護照全失

10月20日，內地網紅易夢玲拍片稱其在巴黎時裝周期間，登機箱和隨身包在機場被偷，護照和相機失竊，又提醒網民出差旅行要時刻注意安全。而此前，惠英紅和萬千惠也曾發文稱團隊在巴黎被盜或遭劫。



易夢玲。（小紅書）

易夢玲。（小紅書）

10月20日，內地網紅易夢玲在社交平台上分享了自己的巴黎時裝周vlog，並配文：「萬！萬！沒！想！到！登機箱和隨身包在機場被偷了！在打印行李票的時候一轉身發現沒有了，去巴黎出差這麼多次，還是第一次遇到這種事（以前都是聽別人說）。所有相機設備都在登機箱裏，我的舊護照裏面還有簽證，後續的工作也耽誤了。」

易夢玲。（小紅書）

易夢玲。（小紅書）

易夢玲還稱，「總感覺是被別人盯上了，我就感覺我剛下車的時候，有三個人一直看着我。」她提醒出差旅行要時刻注意安全，證件和手機儘量貼身存放。

據此前報道，9月30日，惠英紅在微博發文稱，其團隊職員在巴黎被人砸車窗搶劫，包包被搶走，工作人員已第一時間報警並向大使館求助。而當月內地女星萬千惠也曾發文稱在巴黎鐵塔附近被盜，活動過程中拍攝的全部素材跟著相機一起不翼而飛。

惠英紅稱團隊在巴黎遇劫。（微博@惠英紅）

惠英紅稱團隊在巴黎遇劫。（微博@惠英紅）

惠英紅。（惠英紅微博圖片）

藝人萬千惠（微博@萬千惠在這裏）