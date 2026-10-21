深圳倡導APEC期間靈活辦公　企業豪放9天連假引爆全網羨慕

為迎接11月16日至20日召開的APEC會議，深圳市日前倡導會議期間實行靈活工作安排，多間深圳企業主動響應，除了安排居家辦公、錯峰上下班等措施，更有企業安排放9天連假。



《南方都市報》報道，拓竹科技鼓勵深圳地區各部門酌情安排錯峰上下班或居家辦公；深圳AI企業九科信息11月17日至20日全體落實居家辦公，也可自行選擇帶薪休年假；東海集團安排超百名員工居家辦公或帶薪休假；南山區氣候科技企業新綠碳和組織員工居家辦公；深圳中智經濟技術合作有限公司推出多種靈活工作安排，包括鼓勵員工休帶薪年休假、實行現場辦公與居家辦公輪值機制、提供職工子女臨時照料保障等。

深圳多間企業安排員工在APEC 期間居家辦公。（南方都市報）

10月20日晚，深圳市橙子數字科技有限公司旗下智能投影品牌大眼橙宣布，將11月16日至20日5個工作日設為全員年休假，加上前後周末4天，可合併為9天連假，被網民大讚「神仙公司」、「令人羨慕的假期配置」。

在社交平台上，不少深圳網民透露已收到居家辦公的通知，甚至有人咨詢居家辦公攻略，不少人打算藉這次靈活安排，開啟一段遠程辦公式旅居。

深圳市律師協會第十一屆勞動法專業委員會主任、廣東卓建律師事務所高級合夥人彭湃認為，深圳在APEC會議期間倡導企業統籌安排未休年休假、居家辦公、靈活辦公，是在嚴格遵守《職工帶薪年休假條例》等法律的前提下，兼顧員工休息權、企業生產經營與城市交通治理的治理舉措。此次倡導正是把法定權利與城市盛會保障結合起來。

他建議，居家辦公、靈活辦公，企業須向員工明確工作任務、產出要求和考勤溝通規則；居家辦公員工仍受法律保護，企業必須依法支付勞動報酬，且工作時間不得超過法定標準，保障其休息權。